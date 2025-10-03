為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中國慶升旗3大亮點曝光！紀念小物「三用照明檯燈」限量發送

    2025/10/03 22:10 記者蘇金鳳／台中報導
    台中市雙十國慶升旗上午8點市府府前廣場舉辦，國慶紀念小物「三用照明檯燈」早上6點30分限量發送。（台中市政府提供）

    台中市雙十國慶升旗上午8點市府府前廣場舉辦，國慶紀念小物「三用照明檯燈」早上6點30分限量發送。（台中市政府提供）

    歡慶雙十國慶，台中市政府10月10日上午8點市府府前廣場舉行升旗典禮，活動有三大亮點，76名民防義警及霹靂小組聯手展護全國最大長36公尺、寬24公尺巨幅國旗進場，邀請LLB次青少棒與PONY青少棒世界賽雙料冠軍中山國中棒球隊領唱國歌，還推出國慶紀念小物「三用照明檯燈」，當天早上6點30分限量發送。

    民政局長吳世瑋說，今年國慶升旗典禮以「富市台中、國慶歲豐」為主題，主視覺以「豐收」象徵人民耕耘成果與未來祝福，色彩取自台灣辦桌常見紅、藍、綠3色帳篷，融合節慶熱鬧氛圍與地方特色，以簡約重複圖樣編織而成。

    今天國慶紀念小物「三用照明檯燈」，兼具手電筒、露營燈及桌上檯燈三用功能，典禮當日限量發放。

    今年特別邀請76名民防義警及霹靂小組登上國慶升旗大典，聯手展護巨幅國旗進場。另外，西屯區中山國中棒球隊今年8月勇奪LLB次青少棒與PONY青少棒世界賽雙料冠軍，寫下台灣青少棒史上的傳奇紀錄，市府也特別邀請中山國中棒球隊員領唱國歌。

    民政局說明，升旗典禮由光華高工儀隊帶來精彩的操槍演出，為活動揭開序幕，並邀請豐原、外埔、南屯、及大雅區等4區吉祥物（山海屯城代表）引領市長及來賓進場，與領唱來賓及觀禮民眾齊唱國歌。東山高中啦啦隊帶來融合高難度動作與精采編排的演出，彰顯卓越技術與默契十足的團隊合作精神，秀出台中蓬勃的青春活力。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播