台中國慶升旗3大亮點曝光！紀念小物「三用照明檯燈」限量發送

台中市雙十國慶升旗上午8點市府府前廣場舉辦，國慶紀念小物「三用照明檯燈」早上6點30分限量發送。（台中市政府提供）

歡慶雙十國慶，台中市政府10月10日上午8點市府府前廣場舉行升旗典禮，活動有三大亮點，76名民防義警及霹靂小組聯手展護全國最大長36公尺、寬24公尺巨幅國旗進場，邀請LLB次青少棒與PONY青少棒世界賽雙料冠軍中山國中棒球隊領唱國歌，還推出國慶紀念小物「三用照明檯燈」，當天早上6點30分限量發送。

民政局長吳世瑋說，今年國慶升旗典禮以「富市台中、國慶歲豐」為主題，主視覺以「豐收」象徵人民耕耘成果與未來祝福，色彩取自台灣辦桌常見紅、藍、綠3色帳篷，融合節慶熱鬧氛圍與地方特色，以簡約重複圖樣編織而成。

今天國慶紀念小物「三用照明檯燈」，兼具手電筒、露營燈及桌上檯燈三用功能，典禮當日限量發放。

今年特別邀請76名民防義警及霹靂小組登上國慶升旗大典，聯手展護巨幅國旗進場。另外，西屯區中山國中棒球隊今年8月勇奪LLB次青少棒與PONY青少棒世界賽雙料冠軍，寫下台灣青少棒史上的傳奇紀錄，市府也特別邀請中山國中棒球隊員領唱國歌。

民政局說明，升旗典禮由光華高工儀隊帶來精彩的操槍演出，為活動揭開序幕，並邀請豐原、外埔、南屯、及大雅區等4區吉祥物（山海屯城代表）引領市長及來賓進場，與領唱來賓及觀禮民眾齊唱國歌。東山高中啦啦隊帶來融合高難度動作與精采編排的演出，彰顯卓越技術與默契十足的團隊合作精神，秀出台中蓬勃的青春活力。

