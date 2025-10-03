中捷藍線6月開工至今遭疑無進度 捷工局：土建工程明年2月發包

台中市議員黃守達質疑捷運藍線開工後就沒有進度。（記者蘇金鳳攝）

捷運藍線6月開工，民進黨市議員黃守達今天在市議會提出質疑，指市府多次宣稱藍線「進度超前」，但翻閱專案報告卻發現，藍線土建工程仍停留在設計審查階段，實際根本是「開工卻未動工」，痛批盧市府誤導市民，把典禮當成進度，更把藍線工程當成了政治操作的工具。捷工局長蘇瑞文表示，土建工程預計是2026年2月會發包。

黃守達指出，根據專案報告內容，中捷藍線2025年底土建工程細部設計完成審查，卻未說明什麼時候土建工程會正式發包，雖然市府說2026年2月會發包，顯然充滿不確定性，且既然明年才會發包，為什麼今年6月就趕著搶先舉辦開工典禮？

黃守達表示，根據龍井機廠現況，目前沒有任何動工跡象，現在只是圍籬圍起來，植栽種下去，但比起市民想像期待的「動工」，仍有非常遙遠的距離。

他痛批，盧秀燕屢屢都拿捷運藍線進度超前卻被中央卡補助來搬弄是非，但事實卻是藍線只有開工典禮卻沒有動工進度。

黃守達詢問捷工局長，盧市長都說捷運藍線進度超前，到底超前在哪裡？現在進度多少？能否兌現2034年完工承諾？台中捷運藍線是市民共同期待，不該淪為盧市長政治操作籌碼，明明還沒動工卻整天向中央哭窮，並非負責任的態度。

蘇瑞文表示，中捷藍線2034年完工。

