中秋連假疏運》高鐵估高峰在收假日 台鐵今天衝85.6萬人次

行政院長卓榮泰（中）、交通部長陳世凱（右）3日前往台北車站，視察中秋連假鐵公路疏運辦理情形。（記者廖振輝攝）

中秋節三天連續假期展開，今天傍晚起台鐵和高鐵已湧現人潮。高鐵公司預估，搭乘高峰落在下週一（6日），單日旅客人次新高恐飆35.1萬人次；台鐵高峰則是今天，預估有85.6萬人次旅客。

行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱今天傍晚到台北車站聯合防災中心視察疏運狀況。根據交通部預估，台灣高鐵在這波疏運最高峰，會是下週一（6日）的收假日，估計單日上看35.1萬人次，可能破單日新高的歷史紀錄，對高鐵公司來說壓力非常大。前一次高峰是2023年中秋節假期收假日，單日33萬8336人次。

台灣高鐵董事長史哲表示，疏運期間高鐵的自由座比例高，光是今天旅客破30萬人次沒問題，10月6日收假日是壓力最大的一天，當天加開204班列車達最高運能，所有34組列車全都投入營運。

台鐵公司在中秋節疏運則賣了37萬9211張車票，疏運高峰落在今天，單日運量預估在85.6萬人次。台鐵公司董事長鄭光遠說明，連假疏運措施包括加強與高鐵台中站橫向聯繫，彰化站備有預備編組及乘務人力，依據現場人潮狀況機動再加開列車。

陳世凱表示，除了高鐵、台鐵、公路、高速公路四大運輸系統外，海運、空運也都已完成整合，若離島航空有狀況，海運就能補上，而陸地上運具聯防也已準備好，國道客運也都還有很多票，且有六折優惠，可多加利用。

卓榮泰表示，他看到很多民眾搭高鐵再轉搭台鐵去花蓮，雖然公路系統還在修復，但也很高興聽到公路局要很快速修復花蓮重要的台9線便道，也提醒，連假期間志工人潮可能持續湧入花蓮，各單位引導要確實、照顧志工，也呼籲志工做好自身保護工作，在協助災民清理家園時要小心謹慎。

中秋節連假3日登場，台北車站台鐵月台湧進返鄉旅客。（記者廖振輝攝）

