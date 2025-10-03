台南中秋月餅價格微漲 較去年高3至5元

台南市府法制處查核應節食品物價變動情形。（圖由南市法制處提供）

中秋節將至，台南市府查核應節食品物價變動，其中蛋黃酥、月餅每顆售價約落在48元至120元間，部分品項單價較去年約調漲3至5元。

市府法制處表示，自9月16日起即陸續到舊振南、聖保羅、金葡萄、萬川號、舊永瑞珍及舊來發等6家知名月餅店家，與家樂福、全聯、大全聯、北海道等4家連鎖賣場，並會同市場處至崇德、水仙宮、保安、麻豆、新營第一等9處傳統市場，實地瞭解中秋月餅及應景生鮮食材的價格與供應情形。

訪查結果，蛋黃酥、綠豆椪及月餅，依內餡及大小不同，每顆售價約落在48元至120元間，部分品項單價較去年約調漲3至5元。據業者表示，因應奶油、豬肉等原物料成本增加故調整售價；賣場部分月餅禮盒則較去年同期調漲10元左右，漲幅約百分之三。

生鮮食材部分，供應充足，價格則微幅上漲，豬肉每台斤約170至220元、肉雞雞腿每台斤90至140元不等，海鮮類文蛤視大小、品質，價格介於每台斤110至170元間、花枝每台斤約280至320元。據業者表示，因近中秋節日需求量大，因此價格微揚。

蔬果類則因受颱風豪雨影響，雖葉菜類價格略有下跌，但青蔥、牛番茄、青椒、木瓜及紅龍果等價格仍居高不下；至於雞蛋價格，傳統市場散裝白蛋每台斤約36至41元，供應量充足。

法制處表示，今年因颱風豪雨影響，秋節生鮮食材價格普遍上揚，為免影響買氣，店家應合理定價，標示明確，維護食品安全衛生。消費者購買時，應注意食品新鮮度、有效期限及價格標示是否完整清楚，選擇有信譽的商家或採多家比較亦不失為好方法。

