台南東山咖啡、焙灶龍眼乾聞名 品嘗入菜滋味快報名

東山區長張政郎（中）推銷咖啡龍眼饗宴，民眾想品嘗就要趕快報名訂桌。（公所提供）

台南東山咖啡、焙灶龍眼乾最出名，入菜的滋味美妙，想品嘗可要趕快報名10月24日舉辦的咖啡龍眼饗宴來親口體驗，只有60桌開放搶訂。

台南東山特產以咖啡、土窯焙灶龍眼乾、青皮椪柑最出名，為行銷東山農產，振興東山商圈，東山區公所和東山休閒商務產業協會獲經濟部、台南市經發局補助，10月24日將在東山運動公園舉辦東山咖啡龍眼饗食振興商圈推廣活動。

東山區長張政郎今天（3日）表示，商圈活動盼吸引遊客到東山，秋高氣爽，遊客可旅遊東山175咖啡公路、孚佑宮仙公廟、崁頭山登山健行，順到關子嶺泡溫泉。東山小吃以東山鴨頭、排骨酥最出名。

10月24日東山咖啡龍眼饗食活動，除了咖啡龍眼宴辦桌60桌外，還有文創市集、農特產展售、咖啡體驗區與兒童遊戲氣墊區、音樂會。咖啡龍眼宴1桌只要5000元，個人報名每人只需支付500元，還可獲得100元市集購物券。

張政郎指出，咖啡龍眼宴並首次加入筍殼魚，筍殼魚是高檔食材，肉質鮮嫩，筍殼魚搭配龍眼、咖啡等在地食材，可一次享受「山珍海味」的全新風貌，報名要快。可上公所官網、電話查詢。

10月24日東山咖啡龍眼饗食活動，有龍眼乾、咖啡等特色產品市集。（公所提供）

東山咖啡龍眼饗宴，食材取自在地農產。（公所提供）

