有夠機車！台中機車停路邊3年不動無法管 交通局回應了

台中市議員張芬郁說，有牌機車停在社區外路邊長達3年不移走。（張芬郁提供）

合法車輛停路邊雖合法，但數年都不移動如何處理？民進黨台中市議員張芬郁今天在市議會質詢揩出，台中市出現有牌車停在路邊3年都不動才是大問題，只要有繳稅不擋道，交通局、警察局、環保局即無法可管，造成居民困擾，要求市府擬定法令規範。

交通局長葉昭甫答詢，沒有畫設停車格的路邊，民眾可以合法停車，將請警察局聯繫車主，了解長期停放原因，就個案先行處理。交通局說，為改善路邊公共空間（無停車格亦無紅黃線）遭車輛長期占用隨意停放的情形，交通局將持續導入停車收費管理機制。

請繼續往下閱讀...

市議員張芬郁說，接獲民眾陳情，社區大樓外的路邊可以合法停車，但有3部機車停了3年沒動過，不是社區住戶也不是附近居民的車輛，求助派出所警員前往查看，因停放的地點合法，機車有牌照也有正常繳稅，環保局也未認定是污損的廢棄車，因此無法可管，只好任消失的車主繼續長期丟置。

張芬郁指出，現行《台中市公有停車場管理自治條例》明定，民眾不得在路邊收費停車格停放車輛超過7天，否則可依法告示並移置保管。但不用收費的路邊反而變成三不管地帶，相當不合理。

張芬郁要求交通局、警察局、環保局應提出整合性方案，規範「長期未使用車輛」的移除判定標準，例如一年未移動，經市府拍照存證並公告，限期通知車主移離，車主仍未處理就進行拖吊移地。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法