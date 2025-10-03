太沉迷IG、Threads 他分享戒社群5大改變 一票人共鳴：平靜很多

當今社群媒體已經成為每個人手機中的必備。（資料照）

隨著智慧型手機普及，社群媒體已成為現代人生活的一部分，無論上菜前拍照打卡，或是日常瑣事即時分享，都已經是許多人的習慣。不過，近日有一名網友分享停用IG與Threads的心得，透露生活與心態出現五大轉變，貼文曝光後引發熱烈討論。

一名 Dcard網友分享自己停用IG和Threads後的心得寫到，他發現生活其實沒有太大落差。沒有人真的在意你是否離開，也沒有誰會特別追問原因，對多數人來說，不過是一個帳號不再更新而已；而那些真正重要的訊息，不論是新聞或公告，其實從網頁或臉書都能即時得知，錯過的機會並沒有想像中多。

他表示，少了持續刷動態的壓力，我不再被精緻的照片牽動情緒，反而更能專注在自己的節奏裡。同時，朋友關係也逐漸簡化，工作與學習依靠Line溝通，臉書則只留下幾位熟人，偶爾互動反而更真實。最明顯的改變是時間被還給了自己。這段期間我完成一本專著的筆記，寫下極短篇小說，甚至還養成寫日記的習慣。雖然每個人的狀況不同，但對我來說，這樣的暫別確實讓精神狀態好轉許多。

文章引起許多網友共鳴，不少人分享自身經驗表示，「我覺得刪掉threads後情緒平穩很多，每次看到一些無腦文章都忍不住想留言吵架」、「真棒！我也覺得應該要遠離社交平台，只是礙於近幾年交的朋友都是交換ig，所以傳訊息都仰賴ig，有點關不掉」、「沒用心理真的會平靜很多，不會再那麼焦慮，專注在自己、自己的生活，其實少掉社群真的沒差，真的沒人在意，大家都只在乎自己」、「羨慕你可以真正做到戒掉社群，我之前刪了好幾次，最後都忍不住載回來」。

也有人持不同看法表示，「IG使用正確會讓人開心和進步」、「我倒是用IG生活變得更有動力，追蹤一些跑步、重訓的粉專，運動的頻率變得更多」、「我覺得這要看平常關注的內容和交友圈欸，我的IG不太會有什麼精緻攀比的內容，倒是有學習、運動的菜單、食譜等資訊，對我來說是加分，然後有很多可愛貓貓狗狗療癒，是正面的影響」。

