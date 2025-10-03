屏東問題大腸非來自病死豬 農業部:使用工業用雙氧水漂白被盯上

圖為豬大腸示意圖。（資料照）

屏東地檢署近日指揮高雄市調處，查扣某廠商不當處理的大腸，該大腸更早已流入市面，卻遭誤傳大腸來自病死豬，農業部畜牧司今（3日）表示，該大腸並非是來自病死豬，該廠商因使用不符合我國法規規定的工業用雙氧水漂白處理大腸，才被檢警調查。

為掌控病死豬流向，農業部近年除強制豬隻全面納死亡保險，也在養豬場端、運輸端、化製場端、屠宰場端全面控管，農業部畜牧司副司長周志勳表示，所有豬隻都要投保死亡保險，豬隻若傷病等死亡都會理賠，另在屠宰場端則有屠檢獸醫師等把關，檢驗合格後才會在豬體上蓋章，若現場發現豬隻有問題，就會廢棄後送到化製廠處理。

若養豬場的豬隻因疫病死亡，化製車收病死豬時都會同時有三聯單，一張給養豬場（請領死亡保險），一張為化製車，一張則給化製廠，化製車只能走固定路線並安裝GPS，化製場端也會核對清點隻數。

周志勳表示，該廠商使用的原料大腸並非來自病死豬，是來自健康的豬隻，但問題就出在該廠商使用工業用雙氧水處理豬大腸，而工業用雙氧水依法不可用於食品加工，因此屏東地檢也依照「食安法」相關法規起訴廠商。

