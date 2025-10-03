週六秋老虎發威！西半部高溫飆36度 紫外線爆表

週六各地大多為晴到多雲。（記者方賓照攝）

週六（4日）各地晴到多雲，大台北、桃園及中南部地區，高溫上看36度以上，同時艷陽高照紫外線指數飆高，戶外活動注意防曬。

中央氣象署預報，週六台東及恆春半島受颱風「麥德姆」的外圍雲系影響，將有局部短暫陣雨或雷雨，及較大雨勢發生的機率；花蓮、屏東地區則有局部短暫陣雨；其他地區仍為晴到多雲。午後，各山區恐有零星短暫雷陣雨；東半部（含蘭嶼、綠島）、南部沿海及恆春半島有長浪發生的機率，請多加注意。

溫度方面，週六各地高溫普遍在32至36度，大台北、桃園及中南部地區，會有局部36度以上高溫發生的機率，外出務必做好防曬、多補充水分。離島的澎湖、金門、馬祖皆為晴時多雲，氣溫約27至33度。

至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，中秋連假3天大致都是晴到多雲的天氣，午後西半部山區亦有局部雷雨；平地受影響的機會則較低。各地高溫普遍上看33至35度，大台北及西半部局部地方，將有機會來到36至38度的高溫，務必要做好防曬、防中暑的準備，預防熱傷害發生。

紫外線指數方面，週六台南市、連江縣為「高量級」；其餘縣市為「過量級」。

空氣品質方面，週六因颱風外圍雲系影響，環境風場為偏東風，西半部稍易累積污染物。宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級，西半部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。

週六西半部高溫上看36度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週六多為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週六西半部稍易累積污染物。（擷取自空氣品質監測網）

