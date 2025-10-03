為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南投國慶焰火維安 即起無人機禁航管制區

    2025/10/03 18:59 記者張協昇／南投報導
    為維護國慶焰火活動期間安全，南投縣政府劃設無人機禁航區。（南投縣政府提供）

    為維護國慶焰火活動期間安全，南投縣政府劃設無人機禁航區。（南投縣政府提供）

    為維護2025國慶焰火在南投活動與籌備期間空域安全，南投縣政府公告即日起至10月10日止，無人機全天候禁航管制區，民眾或公司行號未取得南投縣政府各局、處機關同意書，於公告期間內，切勿以遙控無人機飛入活動禁飛公告範圍，以免觸法。

    南投縣政府指出，為確保活動順利與空域安全，縣府將於活動期間配合警政機關管制措施，嚴格實施遙控無人機禁航區控管與查緝作為，以確保民眾生命財產安全，請民眾切勿以身試法。

    此外，除了國慶焰火外，南投世界茶業博覽會也將於明天登場，縣長許淑華今天下午率縣府各局處首長，在貓羅溪畔情人橋下舉辦祈福活動，祈求所有活動平安順利，包括南投市長張嘉哲也到場。張嘉哲表示，配合茶博等活動，從10月4日起至10月12日止，南投市路邊停車暫停收費。

    許淑華表示，今年茶博從明天開幕持續至10月12日，加上國慶焰火舉行，今年茶博會將因而更加熱鬧，由於人潮眾多，民眾務必配合各項管制措施，讓活動能平安順利進行，圓滿落幕。

    南投縣長許淑華下午率縣府各局處首長在貓羅溪畔祈福，祈求茶博會及國慶焰火活動平安順利進行。（南投縣政府提供）

    南投縣長許淑華下午率縣府各局處首長在貓羅溪畔祈福，祈求茶博會及國慶焰火活動平安順利進行。（南投縣政府提供）

