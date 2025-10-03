竹北市農民直銷站光明門市今開幕，新鮮直送在地優質農產品。（新竹縣政府提供）

新竹縣竹北市農民直銷站進軍光明商圈！竹北市農會為了擴展農產品多元行銷通路，在光明商圈文義路成立第3個農產品銷售據點，今天熱鬧開幕，除提供在地小農自產自銷、降低生產成本，也方便縣治區周邊住戶就近採買。

縣府農業處表示，竹北市農民直銷站光明門市是縣府輔導成立的第17個農產品銷售據點，直銷站講求「新鮮、安全、安心」，落實地產地銷政策，降低食物里程，減少碳排放。光明門市以「在地化、精緻化、創新化」為產品核心，除供應當季新鮮蔬果，也積極研發將在地農產轉化為高附加價值的商品。

像是農會開發的無麩質米穀粉雞蛋糕，精準回應現代人對健康飲食的訴求；結合在地東方美人茶的茶葉蛋，則將在地文化融入日常飲食。此外，黑豆穀物飲、珍穀飲與黃梅氣泡飲等系列飲品，鎖定追求天然、健康且便利的消費習慣。

農業處表示，目前轄內各級農會已成立12處新農民市場（農民直銷站）、2處農村社區小舖及2車行動直銷站，共計16處農產品銷售據點，密度居全國之冠。其中，竹北市農會於2007年成立新竹縣第一家、同時也是全國第一家「新農民市場」，並於2019年升級、更名「竹北農民直銷站」。

此外，2016年為因應竹北市東區民眾採買農產品需求，在竹北市農會六家辦事處成立「六家農民直銷站」，主力販售竹北市在地生產的新鮮蔬果、良質米與伴手禮。

