新竹縣焚化爐10月底營運 回饋金自治條例通過

新竹縣焚化爐十月底即將正式營運。（記者廖雪茹攝）

新竹縣高效能垃圾熱處理設施（以下簡稱焚化爐）10月底即將正式營運，營運回饋金管理自治條例草案送請縣議會臨時會審議，今天正式審議通過；條文明訂，回饋金回饋地區涵蓋竹北市尚義里等7里，由管理會統籌管理、專款專用，發放以1住址1戶為限。

按該條例，回饋地區為設施所在地及周邊3公里範圍的村里，共計7個村里其分配比率為：竹北市尚義里23%、崇義里15%，竹北市大義里、新港里、白地里以及新豐鄉上坑村、鳳坑村等5里，合計分配37%。

環保局表示，為管理運用回饋金，縣府設置焚化爐營運回饋金管理會統籌管理，並設置專帳列管專款專用，使用情形應向社會大眾公開，公布於環保局網站。回饋金以現金直接發放設籍在回饋地區的住（租）戶。

該草案昨天在臨時會審議時，部分議員關切以「戶」作為回饋金發放基準。議員鄭美琴說，回饋地區住戶有一家10口長年居住，也有新住戶僅1人，僅依戶回饋的公平性；議員吳旭智也提及三合院大宅只有1個門牌，但後來分家，權益恐被忽略。

環保局長蕭宏杰回應，回饋地區的村里長已對發放基準深入討論，最終考量實務操作與查核難度，決議1住址以1戶為限，避免「幽靈人口」寄戶籍等問題。若遇特殊情況，分戶取得新門牌，也可獲得回饋。

條文規定，縣內一般或事業廢棄物，每公噸應繳付100元回饋金，外縣市為每公噸600元。議員徐瑜新關切中央統一調度或跨區合作處理費是否含回饋金；蕭宏杰說，基本上廢棄物處理費用都已包含回饋金。

議員蔡蕥鍹提到條文中暫緩支付回饋金的疑慮。蕭宏杰說，條文已將如有遇「抗議、陳情」等無法正常營運事由，改為因「事故」導致暫停營運，即包含天災與其他事故等情形，同時須經管理會決議，停止發放要件才會成立。

