中秋返鄉車潮來了！國1多路段車多 連假首日南下飆1.4倍車流

國道車流示意圖。（資料照，記者羅沛德攝）

中秋連假明（4日）開跑，交通部高速公路局說明，預計明天國道交通量可達平日年平均的1.3倍，其中南向交通量更可達1.4倍。

今天下午4時起車流逐漸增加，國道車多路段包括國1南向汐止至圓山、桃園至中壢、湖口至新竹、三義至台中系統、路竹至岡山、高架汐止端至環北、北向桃園至五股、楠梓至高科；國3南向新店至土城，其餘國道路段大致正常。

請繼續往下閱讀...

明天是中秋節連續假期首日，預估國道交通量為118百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，其中南向交通量可達66百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。相關疏導措施包括0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工等。

明天各地天氣大多為多雲到晴，高公局預估可能有大量返鄉及出遊車潮，預判重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發，國5南向用路人建議5時前或17時後出發，並提醒用路人，連假期間車流量大，行駛途中也應更加小心。

高公局預估中秋節連假首日北區南向車流。（高公局提供）

高公局預估中秋節連假首日北區北向車流。（高公局提供）

高公局預估中秋節連假首日中區車流。（高公局提供）

高公局預估中秋節連假首日南區車流。（高公局提供）

中秋節連假首日交通管制措施。（高公局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法