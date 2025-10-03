馬太鞍溪堰塞湖潰流6失聯 陽明交大退休教授仍下落不明

花蓮光復鄉政旺砂石場黃姓老闆娘仍失聯，消防局今持續開挖但無所獲。（花蓮縣消防局提供）

花蓮光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖上月23日滿水位後，發生大規模潰流，包括國軍特戰部隊、花蓮縣消防局共出動70人，以及5架無人機，往馬太鞍溪右岸堤防方向的土石泥沙淹沒區挺進，開挖包括防風林區、消波塊及佛祖街底的政旺砂石場、光復鄉大平村，不過今日並無新發現，將持續進行搜救。

消防局在災情會報中指出，今天動員警消22人、挖土機12台及無人機1架，加上國軍48位特戰人員及無人機4架，執行災區搜救勤務，開挖包括佛祖街336巷失聯者張姓婦人住家、佛祖街336巷22號陽明交大退休教授高銘盛住家，以及武昌街85巷1號林姓夫妻宅，都是外出失聯或被沖走，救難人員周邊開挖100公尺，並針對以上3處地點洪水下游的防風林、消波塊區域進行開挖，但無所獲。

消防局也說，佛祖街336巷8號政旺砂石場部分，砂石場周邊已開挖但沒有發現黃姓失蹤婦人遺體，因此今日沿著該場的水流方向持續往下挖掘300公尺，沒有發現失蹤者的可能跡證。

至於光復鄉大平村自強路的高姓民眾，在溢流災害時疑外出失聯，國軍特戰部隊出動48名人力，針對水流沖刷方向的下游區域進行地毯式搜救，現場也有空拍機，可惜沒有進一步消息。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流造成18死6失聯，今日持續針對失聯者進行搜救。（記者花孟璟攝）

