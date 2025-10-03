中秋連假澎湖縣府進駐機場設服務處 機動協調加班機

中秋連續假期，澎湖縣政府在台中、台北及高雄機場設立候補櫃檯。（澎湖縣政府提供）

中秋節是旅外遊子返鄉高峰期，澎湖縣政府今、明兩天在台北、台中、高雄國際航空站及6日在澎湖航空站設置服務處，視機位需求協調各航空公司再加開加班機，同時行銷推廣「Like澎湖冬遊好幸福」活動，內容包含贈送消費券及抽獎、免費搭乘好行巴士與公車、文化場館免費入館，以及澎湖大行軍等系列活動。

今年中秋節連假疏運由航空公司自主加班或調整放大機型，提供逾4萬730座位數，縣府主動再協調航空公司增開2航班包機，提供來回280機位，澎湖縣長陳光復指派旅遊處同仁於北中南3個航空站設置鄉親服務處，協助民眾候補，視現場候補人潮適時協調加班機疏運。

旅遊處說，因應中秋節假期疏運，澎湖縣政府9月1日開設中秋、雙十節民眾機位需求服務平台，彙整民眾需求，再協調立榮、華信航空公司增開加班機，10月3日是假期前1天，台北及高雄下午起現場候補人數各約25人，台中候補人數零星，整體疏運狀況順利。

旅遊處提醒，連續假期疏運期間各航空公司加開班機及放大機型增加運能因應，為避免搭機旅客報到人潮眾多，民眾搭機時必須在航班起飛前30分鐘以內抵達機場並完成劃位手續，否則機位將被取消；如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票。

澎湖縣政府派員在機場，為民眾解說Like澎湖冬遊好幸福活動。（澎湖縣政府提供）

