高雄大寮社宅開箱 智慧宅+綠建築明年第3季完工、12月入住

高雄市水利局不只會治水，打造全市最大「凹子底非營利幼兒園」，奪下高市今年建築園冶獎，並興建大寮社宅進度超前，副市長林欽榮今開箱實品屋，智慧宅結合銀級綠建築，各房型戶戶有景觀，全齢無障礙友善設計，「安心宅」宜居品質好，預計明年第3季完工。

高雄加速興建社會住宅，水利局代辦大寮社宅工程，目前進度超前4.36%，副市長林欽榮今率住宅審議委員會委員視察大寮社宅，開箱實品屋體驗實際空間動線，以家具實品擺設呈現入住氛圍，蒐集委員對社宅空間建議，作為市府優化社宅方向。

林欽榮表示，大寮社宅是高雄自建社會住宅，設計注重生活宜居，各房型戶戶有景觀、所有室內空間均通風採光，廁所全面採同層排氣排水，提高維護便利性；樓地板下鋪設隔音地墊，有效減少樓層間噪音干擾，全齡無障礙友善設計，預定明年12月1日開始入住。

水利局表示，大寮社宅規劃興建2棟地上10層、地下2層建築，共計384戶，包含套房、一房、二房與三房等多元戶型，並設置無障礙單元，以只租不售方式，提供市民居住選擇，目前工程進度已達71.1%，同步進行外牆裝修、室內隔間及機電配管等施工，鄰近捷運橘線大寮站2號出口，預計明年第3季完工。

