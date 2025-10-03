為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄大寮社宅開箱 智慧宅+綠建築明年第3季完工、12月入住

    2025/10/03 18:26 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄市副市長林欽榮（右）開箱高雄大寮社宅。（市府提供）

    高雄市副市長林欽榮（右）開箱高雄大寮社宅。（市府提供）

    高雄市水利局不只會治水，打造全市最大「凹子底非營利幼兒園」，奪下高市今年建築園冶獎，並興建大寮社宅進度超前，副市長林欽榮今開箱實品屋，智慧宅結合銀級綠建築，各房型戶戶有景觀，全齢無障礙友善設計，「安心宅」宜居品質好，預計明年第3季完工。

    高雄加速興建社會住宅，水利局代辦大寮社宅工程，目前進度超前4.36%，副市長林欽榮今率住宅審議委員會委員視察大寮社宅，開箱實品屋體驗實際空間動線，以家具實品擺設呈現入住氛圍，蒐集委員對社宅空間建議，作為市府優化社宅方向。

    林欽榮表示，大寮社宅是高雄自建社會住宅，設計注重生活宜居，各房型戶戶有景觀、所有室內空間均通風採光，廁所全面採同層排氣排水，提高維護便利性；樓地板下鋪設隔音地墊，有效減少樓層間噪音干擾，全齡無障礙友善設計，預定明年12月1日開始入住。

    水利局表示，大寮社宅規劃興建2棟地上10層、地下2層建築，共計384戶，包含套房、一房、二房與三房等多元戶型，並設置無障礙單元，以只租不售方式，提供市民居住選擇，目前工程進度已達71.1%，同步進行外牆裝修、室內隔間及機電配管等施工，鄰近捷運橘線大寮站2號出口，預計明年第3季完工。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播