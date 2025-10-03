為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    麥德姆颱風明仍影響台灣 中秋連假後注意熱帶系統發展

    2025/10/03 18:15 記者吳亮儀／台北報導
    明天各地天氣炎熱。（氣象署提供）

    明天各地天氣炎熱。（氣象署提供）

    明天台灣東南部、恆春半島仍受到輕度颱風麥德姆影響，有局部較大雨勢；中央氣象署預報，在中秋節連續假期過後，要注意菲律賓東方海面的熱帶擾動發展，看是否會形成熱帶性低氣壓或颱風。

    氣象署預報員曾昭誠表示，明天（3日）仍會受到麥德姆颱風外圍雲系影響，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，東部及屏東地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫雷陣雨，且天氣炎熱，氣象署也會發布高溫資訊。

    「下週日起到週一各地就恢復多雲到晴的天氣，但下週二之後水氣再度增加」，曾昭誠說，下週二到週五台灣附近水氣較多，迎風面的基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

    曾昭誠指出，明天麥德姆颱風就會到南海、並往中國海南島方向前進，與台灣距離較遠，但下週連續假期過後，要注意在菲律賓東方海面會有一些熱帶擾動發展，目前的電腦模擬分歧度很大，不太確定未來的路徑和強度，仍需持續觀察。

    氣象署今天也公布未來2週的「月長期天氣展望」，未來第一週期初至期中各地大致多雲到晴，午後西半部及山區有局部短暫雨，但期初短暫受颱風外圍雲系影響，花東地區有局部短暫雨。

    未來第一週期末到第二週，台灣附近環境水氣增多，各地降雨機率提高，迎風面的東半部有局部較大雨勢發生機率。近期西北太平洋熱帶擾動仍活躍，可留意氣象署最新預報資訊。

    各地降雨預測。（氣象署提供）

    各地降雨預測。（氣象署提供）

    麥德姆颱風外圍環流明天仍會影響台灣。（氣象署提供）

    麥德姆颱風外圍環流明天仍會影響台灣。（氣象署提供）

