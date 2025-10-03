中秋連假倒垃圾注意！彰化「 這4鄉鎮」6日全面停收 亂倒罰錢

中秋節3天連假，彰化市只有4日週六這一天沿線收垃圾照常，週日和下週一2天都停收垃圾。（記者張聰秋攝）

中秋3天連假來了，烤肉、聚會後垃圾量大增，彰化縣環保局今天公布連假垃圾清運時間，全縣26鄉鎮市清潔隊採「做2休1」，週六（4日）與中秋節當天（6日）正常收運，但下週日（5日）全面停收，僅彰化市全年無休的定點收運照常開放，提醒民眾務必留意。

環保局說，週六各鄉鎮市沿線清運大致正常，不像花壇、大村、埔心、伸港只有沿線收運，沒有定點收運服務。

請繼續往下閱讀...

下週日全縣沿線與定點收運都停收，唯一例外是彰化市的定點收運可在規定時間內丟垃圾，超過時間亂丟，環保局將錄影蒐證開罰。

至於下週一（6日）中秋節當天，收運模式再有調整。北斗、竹塘、二水、溪州4鄉鎮全面停收，垃圾車和定點收運都不會出現；彰化市則停沿線收運，但定點收運正常；其他鄉鎮仍有沿線收運，只是部分地區停開定點收運，包括花壇、大村、埔心、伸港、北斗、竹塘、二水、永靖、社頭、田尾、溪州。

環保局提醒，中秋連假烤肉賞月，垃圾分類一定要做好。高壓瓶罐、行動電源、金紙灰燼等危險物品，千萬別直接丟進垃圾車，應交由資源回收車或依規定回收，才能避免意外發生。詳細清運時間，民眾可上各鄉鎮市公所官網查詢。

彰化縣環保局公布連假垃圾清運時間。（環保局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法