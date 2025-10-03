台積電嘉義廠中秋聯歡會 送禮品+150元夜市消費券

台積電嘉科廠中秋聯歡會，30個美食攤供員工選購。（讀者提供）

圖中帳篷為台積電嘉科廠中秋聯歡會夜市攤位區。（記者蔡宗勳攝）

台積電嘉科廠中秋聯歡會海報。（記者蔡宗勳翻攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕工安事故頻傳的台積電嘉義科學園區先進封裝廠AP7廠，今天下午4點到晚上8點在AP7第一停車場舉辦中秋聯歡會，備有中秋端午禮品4800份及每人150元夜市券，可到現場主、副食及飲料區消費。

台積電嘉義先進封裝廠自今年5月20日發生1名工人從4樓高鷹架墜落，造成重傷後，就進入多事之秋，迄今已造成兩人死亡，工安事件密集發生顯得非比尋常。連這場原預定10月2日舉辦的AP7廠中秋聯歡會，也因為10月1日又發生1名40多歲男性工人遭2萬伏特高壓電擊重傷的工安意外，展延1天到今天舉行。

根據中秋聯歡會海報，參加對象為有識別證（白卡）的工地員工，現場備有中秋端午禮品4800份，免費送完為止，另中秋聯歡會領取面額150元中秋晚會餐券就可兌換美食，夜市30個攤位中，主食區有5000份餐食，副食區和飲料區各6000份。

台積電嘉義科學園區先進封裝廠AP7廠。（記者蔡宗勳攝）

