2025台北時裝週串連4大商圈 時尚大秀陳鎮川操刀10/24北流登場

《2025臺北時裝週》活動起跑記者會今天於香堤廣場舉辦，台北市政府副秘書長俞振華（左）和文化局蔡詩萍局長（右），分別身穿設計師品牌的服裝登台。（記者孫唯容攝）

《2025臺北時裝週Taipei Fashion Week》今（3）日正式開跑，今年以「Fashion Romantasy」為名，捕捉科技與浪漫幻想交織的靈光時刻，一路舉辦到10月30日，串連信義商圈、東區商圈、中山商圈以及加入臺北流行音樂中心鄰近商圈，時尚大秀10月24日於台北流行音樂中心登場，邀請金獎導演陳鎮川親自操刀設計，融合音樂、時尚與文化的創新構想，打造令人驚豔的跨界盛宴。

《2025臺北時裝週》活動起跑記者會今天於香堤廣場舉辦，台北市政府副秘書長俞振華和文化局蔡詩萍局長，分別身穿設計師品牌的服裝登台，共同表達對時尚產業的支持。俞振華說，今年時裝週以「Fashion Romantasy」為名，面對AI科技與藝術、設計、人文的融合，帶著一點現代的浪漫主義與幻想美學，期待時裝設計師們，用他們的創意，透過產品帶給我們在動盪現代世界中嶄新的時尚設計，透過性別流動、美學多樣性與包容性的設計，加上可持續的柔和材質、手工工藝製作，讓美學與環境責任並存，邀請市民一起期待10月24日壓軸登場的跨界時尚大秀。

請繼續往下閱讀...

今年活動串聯台北重點熱門商圈包含信義區、東區與中山區三大商圈，同時納入台北流行音樂中心鄰近商圈的，精選包含潮流服飾、質感餐飲、百搭飾品、輕食甜點等近50間超人氣風格店家響應；10月3日至10月26日，信義香堤大道將化身為期間限定的潮流街區，匯聚肌膚保養、智慧科技等快閃店家讓民眾體驗。

10月18日及19日，信義香堤廣場將化身為都會伸展台，號召百人同場走秀，舞台更集結靈魂系R&B新星Haezee黃瑋昕、熱血饒舌新人PIZZALI、前衛實驗女團 babyMINT、臺語力量李紅REDLEE、饒舌暖男詩人HowZ、Z世代饒舌新星Quanzo、禪意饒舌藝術家禪波ZENBØ、今年金曲入圍的情感女聲陳忻玥、校園聲音沒有才能、都市靈魂唱作人LCY呂植宇、Z世代音樂力量ARKis，以及台北街藝之星爵士鼓手紫毛及Dr. Blue口琴樂團輪番登場，為街區注入最熱血的節奏。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法