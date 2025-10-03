為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    自家工廠自己顧！台南金器企業義消成軍 強化自主防災

    2025/10/03 17:46 記者楊金城／台南報導
    台南金器工業公司的企業義消今天（3日）成軍。（台南市消防局第三大隊提供）

    自家工廠自己顧、自己財產自己護，台南市企業義消增加生力軍，金器工業公司的企業義消今天（3日）成軍，不僅強化企業自主防災，更盡到企業的社會責任，建立企業、社區、公部門三者在防救災工作「自助、互助、公助」的相互合作，確保公安。

    台南市消防局第三救災救護大隊大隊長鄭誌峰表示，轄內已有多家公司陸續成立企業義消，都是守護安全的重要先鋒，顯見企業對於自主安全及參與社會公益的重視，對內強化維護企業自主的廠區安全，對外更可協助當地社區防救災，成為公部門防救災的好夥伴。

    金器公司在台南佳里、學甲有工廠，專營各式自動化元件製造與販售事業，是台南在地績優企業；在企業防災方面，秉持「自己財產自己護，即時消災才是福」的理念，積極參與消防局推動的企業義消計畫，選拔員工培訓成安全種子教官，提高企業內部防救災能力，萬一發生災害時能夠迅速應變，有效控制災情，降低損失，保障企業資產和人員安全。

    第三大隊說，協助廠方規劃最適宜的應變措施，如疏散區的設定、廠內救災資源、防救災自衛編組、救災圖資建立，並會定期舉辦義消訓練和實際演練。

    台南市消防局局長李明峯表示，企業所遴選的員工經48小時訓練合格，順利加入義消團隊，課程中提供各式災害預防、災害搶救等專業技能，也鼓勵轄內企業公司，推派員工加入義勇消防，藉此培植員工初期消防救災能力。

    台南金器工業的企業義消要接受完整防救災訓練。（台南市消防局第三大隊提供）

