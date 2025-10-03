「柚子也是文旦？」教育部LINE中秋應景出考題 一半人答錯

不是繞口令喔，文旦是柚子，但柚子不是文旦。（翻攝教育部官方LINE）

明天開始中秋連假，今天下班前，教育部官方LINE以文旦和柚子為主題，趣味出應景題：「文旦是柚子，那柚子也是文旦？」結果一半人（54%）答錯；正確答案是「柚子不是文旦」，除了文旦之外，柚子家族還有紅柚、大白柚、西施柚等成員。教育部也邀請民眾趁中秋文旦產季，來顆香甜文旦，用行動支持台灣農民。

教育部也根據農糧署專業意見，提供民眾做為挑選文旦參考，挑選有3大重點：形狀、外表、重量，果形要端正，底部開闊、外觀則要像不倒翁，而果皮油胞要密又細緻，重量則是拿在手上，手感沉重，代表含水量高，果肉扎實，失水後的文旦會更甜。

農糧署說明，今（2025）年文旦收穫面積3722公頃，與去年相當，去年是連續颱風影響，今年遭受4月乾旱、7月颱風衝擊，產量未增加，僅約4萬6805公噸，但相較正常年則減少3成以上。

教育部根據農糧署專業意見，提醒民眾挑選文旦要注意形狀、外表及重量。（翻攝教育部官方LINE）

