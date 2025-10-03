為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    公路局：救災志工免費接駁專車即起增班

    2025/10/03 17:19 記者吳亮儀／台北報導
    救災志工免費接駁專車增加發車班次。（公路局提供）

    交通部公路局今天（3日）宣布，為協助熱心前往光復地區現場協助救災的志工，交通部及公路局在9月28日已啟動「志工服務行，交通部來負擔」大客車免費接駁專車計畫即日起增班，調整為每30分鐘就發一班車。

    公路局每天在新城、花蓮、吉安、壽豐及玉里火車站，提供6輛大客車，闢駛6條服務路線接駁參與救災志工住宿點與鄰近火車站間之往返，累計迄今已提供760名志工接駁服務。

    公路局表示，為因應中秋、國慶連假湧入光復地區的救災志工人潮，公路局針對花蓮站A、B線增加行駛班次，自即日上午8時起調整為每30分鐘發一班車，以利接駁志工順利抵達災區協助重建，其餘路線發車時刻仍維持每小時發車，後續將視實際使用情形滾動檢討調整發車頻次，以確保災後交通不中斷，歡迎有交通接駁需求之志工多多搭乘使用。

    公路局表示，另外，為讓光復地區的災民在整理家園期間能有安全、便利的交通接駁服務，公路局持續提供免費計程車接駁服務，每日上午8時至下午6時，共10小時，受災民眾可以依自身往返的需求。

    志工可在乘車前30分鐘透過預約專線，預約專線為0925-372889、0939-943472、0927-799965，預定接駁服務，歡迎有交通接駁需求的民眾踴躍預約使用。

    救災志工免費接駁專車增加發車班次。（公路局提供）

