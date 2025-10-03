為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南投旺來園區首家觀光工廠 「亞洲香研所」打造全台最大香氛供應平台

    2025/10/03 17:24 記者張協昇／南投報導
    愛妮雅化妝品集團在南投旺來產業園區設置的「亞洲香研所」開幕，是園區第一家觀光工廠。（記者張協昇攝）

    愛妮雅化妝品集團在南投旺來產業園區設置的「亞洲香研所」開幕，是園區第一家觀光工廠。（記者張協昇攝）

    南投旺來產業園區第一家觀光工廠開張！愛妮雅化妝品集團投資設置的「亞洲香研所」今天（3日）開幕，將打造全台規模最大的香氛供應平台，期盼帶動南投經濟發展，提升產業競爭力。

    愛妮雅集團在旺來產業園區設置的「亞洲香研所」，集合原料、研發、生產、教育及行銷於一體，可以體驗手作香氛，更將在南投培養研發人才，創造更多就業機會，實現企業目標。集團總裁陳威中說，他是南投囝仔，投資故鄉是承諾，愛妮雅旺來觀光工廠開幕，感謝縣府的協助，南投就像台灣的瑞士，是觀光大縣，各項條件得天獨厚，愛妮雅盡一份心力，將觀光帶進南投，也希望帶動地方繁榮，促進經濟。

    縣長許淑華說，愛妮雅從研發、製造及行銷都是一條龍，希望未來能與地方茶產業結合，研發各種茶香香氛，陳總裁是南投名間人，事業成功發展之餘也熱心公益，回饋鄉里，「亞洲香研所」又是旺來園區第一家開幕的觀光工廠，具有領頭作用，園區截至目前，除了愛妮雅，還有卜蜂食品、華順工貿及寶田食品取得使用執照，其餘廠商則正在辦理廠房規劃設計及興建，預期廠商陸續完成建廠後將可創造年產值約30億元經濟效益，增加約1000人就業機會，帶動每週約1萬人次觀光人潮，活絡地方經濟，對於未來發展勢必有加乘效果，地方繁榮可期！

    愛妮雅「亞洲香研所」開幕，南投縣長許淑華（左3）在集團總裁陳威中等人陪同下試用香氛。（南投縣政府提供）

    愛妮雅「亞洲香研所」開幕，南投縣長許淑華（左3）在集團總裁陳威中等人陪同下試用香氛。（南投縣政府提供）

    熱門推播