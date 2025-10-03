光復山區還有2.5億噸泥沙! 李鴻源示警:可能形成另一個堰塞湖

前內政部長李鴻源。（記者田裕華攝）

馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災害，目前危機還未解除。國民黨團今召開記者會，籲中央在救災告一段落後，須與地方政府討論光復村要原地重建還是遷村；透過國民黨團提出「樺加沙風災暨光復堰塞湖潰決災後重建條例」重新檢視，為未來在台灣其他堰塞湖，建立標準處理機制。

國民黨團書記長羅智強指出，國民黨團提出的「樺加沙風災暨光復堰塞湖潰決災後重建預算」暫定匡列200億元，會與行政院和其他政黨共同協商，找出一個對花蓮災民更好的方案。堰塞湖潰壩成災時，一條河川兩部三署在管，災害來臨時就會出現權責不清、互踢皮球，未來無論是成立「災害救難署」還是修「災防法」，政府必須嚴肅面對複合型災害下的政府組織。

前內政部長李鴻源表示，馬太鞍溪堰塞湖在今年7月開始形成，9月3日接到內政部長劉世芳電話，委託針對馬太鞍溪堰塞湖進行全面性了解。馬太鞍溪堰塞湖當時儲水量約6000萬噸，滿水約9000萬噸，相當於一座南化水庫，團隊向他回報，只要堰塞湖發生溢流，一定會潰壩，且馬太鞍溪河道沿岸堤防有幾處缺口，僅有太空包堵住。團隊在什麼資料都沒有的情況下，在9月19日評估報告交給內政部，內政部原預計要疏散600多人，看過團隊報告後要疏散將近8千人，短期疏散難度非常高。

李鴻源表示，接下來的問題是堰塞湖剩下將近600萬噸水，嚴格上是不會造成立即危險。這次堰塞湖潰壩有3.2億噸泥沙，這次崩下來約7000萬噸，還有2.5億噸還在堰塞湖裡；其中堰塞湖左邊山壁不穩定，再發生一次豪大雨或是5級以上地震，就有可能再次造成另一個堰塞湖。馬太鞍溪下游堤防有1000多公尺比較脆弱，這是一個缺口、破口，建議政府要立即補強、加固。

李鴻源強調，從馬太鞍溪堰塞湖潰壩中看到，複合型災害已經出現，建議政府必須成立「災害救難總署」，可以參考美國「聯邦緊急事務管理署」，也可以參考日本設立「防災擔當大臣」，其位階相當於官房長官。當中央有類似統合指揮單位，遇到複合式災害時，就能夠迅速通知當地政府疏散居民，同時調派人力和機具進入災區。

圖為9月26日空勤空拍馬太鞍溪堰塞湖，水位高程1025公尺、面積15.5公頃，蓄水量700萬噸。（林保署花蓮分署提供）

