    首頁 > 生活

    馬太鞍教會今起停止災民志工住宿 轉型醫療所

    2025/10/03 17:12 記者花孟璟／花蓮報導
    馬太鞍長老教會牧師楊阿華。（記者花孟璟攝）

    馬太鞍長老教會牧師楊阿華。（記者花孟璟攝）

    基督長老教會馬太鞍教會位於Fata'an部落制高點，第一時間大水湧進部落就有大批災民往高處的教會跑，這兩天因道路陸續搶通，災民紛紛返家清理屋子，教會今天宣布完成階段任務，今天晚上起停止提供災民及志工住宿，由於上月26日已有門諾醫院進駐，將會完全轉型為醫療所。

    記者來到長老教會馬太鞍教會，發現教會大門口、以及建物內外，都張貼「10月3日停止提供住宿」，教會禮拜堂的木頭長椅原本夜間躺滿睡覺災民，枕頭被子已收拾乾淨；祈禱的講台上由門諾醫院的兩名醫師及護理人員提供醫療服務，還不時有受傷、需要拿慢性病藥物的災民前來看診。

    牧師楊阿華說，今天晚上起不再提供志工及災民住宿，事實上災民及志工人數最多的時間，落在災害後的前3到4天，一度收容災民及志工多達450人，當時因佛祖街一帶持續有湧水，加上又有警報誤報潰堤，造成災民擔心不敢回家。

    由於大批災民和志工湧入，馬太鞍長老教會的工作人員也忙進忙出。牧師楊阿華說，其實許多工作人員自家也是受災戶，災民且陸續回家清理，前天、昨天晚間收容災民已下降到25人左右，「階段性任務已經完成」，後續將以醫療站及兒少關懷據點為主要功能，也有花蓮其他教會的牧師前來支援，將到各家戶祈禱，好讓災民身心靈得到慰藉。

    他說，縣府原民處有到教會溝通，希望有安置需求的災民轉到縣府提供的5處收容所，方便管理及統計需求，今晚起停止提供災民及志工住宿；此外，經調查災民意願，有少部分災民住家平房已經無法住人，也有族人不想離開教會的原因，是還有家人在佛祖街一帶失聯，希望就近在尋獲時可趕往，這部分會繼續供應住宿。

    花蓮縣府原民處長馬呈豪說，馬太鞍教會及太巴塱教會是民間自主成立，為了方便管理需要，已溝通馬太鞍教會停止收容，有需要的災民將由縣府接手安置到收容處所。

    馬太鞍教會禮拜堂。（記者花孟璟攝）

    馬太鞍教會禮拜堂。（記者花孟璟攝）

    馬太鞍長老教會的禮拜堂中央，門諾醫院醫療團隊派駐兩名醫師提供診療。（記者花孟璟攝）

    馬太鞍長老教會的禮拜堂中央，門諾醫院醫療團隊派駐兩名醫師提供診療。（記者花孟璟攝）

    馬太鞍長老教會門口公告，10/3起停止災民及志工住宿。（記者花孟璟攝）

    馬太鞍長老教會門口公告，10/3起停止災民及志工住宿。（記者花孟璟攝）

    馬太鞍長老教會堂的長椅，晚上都躺滿災民，前晚、昨晚已只剩20多人，災民紛紛返家整理。（記者花孟璟攝）

    馬太鞍長老教會堂的長椅，晚上都躺滿災民，前晚、昨晚已只剩20多人，災民紛紛返家整理。（記者花孟璟攝）

