為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    吊車大王再戰酸民! 胡漢龑回嗆：先做給我看再來講我

    2025/10/03 17:04 記者黃佳琳／高雄報導
    「竹北吊車大王」胡漢龑嗆酸民：「你們先做給我看，再來講我」。（記者黃佳琳攝）

    「竹北吊車大王」胡漢龑嗆酸民：「你們先做給我看，再來講我」。（記者黃佳琳攝）

    馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，重創花蓮光復鄉，「竹北吊車大王」胡漢龑第一時間投入救災，出動怪手、小山貓、水車協助清理，卻被酸民質疑「災區擺拍」，胡漢龑今天到高雄參與活動時回嗆酸民：「你們先做給我看，再來講我」。

    竹北吊車大王胡漢龑上月29日晚憤怒在社群平台發文，他炮口對準酸民與名嘴，痛斥部分人士指他和員工到災區只是在「擺拍」氣到怒罵：真是他**的超扯、超扯、超扯。

    胡漢龑今天在高雄參與FOCASA馬戲藝術節活動，原本他只是被邀請擔任活動贊助者之一，當他聽完馬戲團創辦人林智偉的理念後，決定加碼成為活動獨家冠名廠商，讓1600位偏鄉小學生能免費觀賞演出，落實藝術札根。

    面對外界質疑他馳援花蓮光復鄉是為了「擺拍」，胡漢龑反嗆酸民「你們先做給我看，再來講我」，還說女婿已經在光復鄉救災7、8天了，一直帶著團隊在救災，迄今尚有罹難者大體尚未挖出，如果災民想來高雄看馬戲演出，他願意出錢招待車費和票券。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播