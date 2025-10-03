吊車大王再戰酸民! 胡漢龑回嗆：先做給我看再來講我

「竹北吊車大王」胡漢龑嗆酸民：「你們先做給我看，再來講我」。（記者黃佳琳攝）

馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，重創花蓮光復鄉，「竹北吊車大王」胡漢龑第一時間投入救災，出動怪手、小山貓、水車協助清理，卻被酸民質疑「災區擺拍」，胡漢龑今天到高雄參與活動時回嗆酸民：「你們先做給我看，再來講我」。

竹北吊車大王胡漢龑上月29日晚憤怒在社群平台發文，他炮口對準酸民與名嘴，痛斥部分人士指他和員工到災區只是在「擺拍」氣到怒罵：真是他**的超扯、超扯、超扯。

請繼續往下閱讀...

胡漢龑今天在高雄參與FOCASA馬戲藝術節活動，原本他只是被邀請擔任活動贊助者之一，當他聽完馬戲團創辦人林智偉的理念後，決定加碼成為活動獨家冠名廠商，讓1600位偏鄉小學生能免費觀賞演出，落實藝術札根。

面對外界質疑他馳援花蓮光復鄉是為了「擺拍」，胡漢龑反嗆酸民「你們先做給我看，再來講我」，還說女婿已經在光復鄉救災7、8天了，一直帶著團隊在救災，迄今尚有罹難者大體尚未挖出，如果災民想來高雄看馬戲演出，他願意出錢招待車費和票券。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法