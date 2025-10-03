為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北早療鑑定量能不足 議員彭佳芸建議入園入所評估縮短時程

    2025/10/03 16:58 記者黃子暘／新北報導
    新北市衛生局長陳潤秋答詢，若幼兒園、托兒所有意願辦理入園入所早療鑑定，衛生局有辦理媒合，但還是鼓勵家長或照顧人帶孩子去醫療院所。（記者黃子暘攝）

    新北市衛生局長陳潤秋答詢，若幼兒園、托兒所有意願辦理入園入所早療鑑定，衛生局有辦理媒合，但還是鼓勵家長或照顧人帶孩子去醫療院所。（記者黃子暘攝）

    台灣5歲以下兒童發展遲緩數量表面低於世界衛生組織全球統計，新北市議員彭佳芸質詢指出，其實是因為鑑定量能不足，全國近半數的遲緩兒3歲以後才被發現，新北市服務人次仍有進步空間，盼市府縮短初複評拿到報告的天數，考量入園入所辦理早療評估。衛生局長陳潤秋答詢，新北市立聯合醫院今年加入重點醫院，鑑定服務人次已從800增加到1000，如幼兒園、托幼有意願入所評估，衛生局可辦理媒合。

    彭佳芸說，WTO統計全球約有8％的5歲以下兒童出現發展遲緩，台灣數據不到3％，為鑑定能量不足導致，全國近半數遲緩兒童在3歲以後才被發現，錯過黃金療育期，新北市去年雖提升服務人次，仍難以因應需求。

    彭佳芸指出，中央近年推動「各地方政府推動兒童發展聯合評估服務計畫」，補助新北市成立12家兒童聯評中心，民眾仍頻頻陳情掛不到號、等報告時間較久，衛生福利部請新北市自行評估訂定初評案件80％可於30天內完成的目標，新北市達標率只有65％，複評45天內拿到報告的比例96.06％，還有進步空間。

    陳潤秋回應，相關評估需跨科別協助，評估所需時間較長，新北聯醫今年加入重點醫院，光聯醫服務量能就可從800增加到1000人次，市府持續擴大量能，也跟台北、桃園市醫療院所簽訂契約合作；45天內拿到複評報告書的達成比例，新北市已是六都最高，30天內拿到初評報告的比例已經改善至85.7％，會持續盡力縮短。

    至於彭佳芸建議辦理入園入所評估，陳潤秋說，新北幅員遼闊，若幼兒園、托兒所有意願，衛生局有辦理媒合，不過入園入所看不到家長，仍是鼓勵家長或照顧人帶孩子前往醫療院所評估。

