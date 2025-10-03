為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    花蓮堰塞湖潰流喚起「草嶺潭」曾奪74命回憶 雲林跨單位盤點防災

    2025/10/03 16:47 記者黃淑莉／雲林報導
    今年7月8日第5次形成的草嶺潭，蓄水量約2245萬立方公尺，維持約3日自然溢流消失。（資料照，蘇大昆提供）

    今年7月8日第5次形成的草嶺潭，蓄水量約2245萬立方公尺，維持約3日自然溢流消失。（資料照，蘇大昆提供）

    花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖潰流，重創花蓮光復鄉，其中有18人罹難，曾5度形成及消失的雲林古坑鄉「草嶺潭」堰塞湖，目前雖已消失，但曾在74年前曾造成74名官兵殉難，馬太鞍溪堰塞湖意外發生後草嶺潭也引起討論，為防範類似災情發生，雲林縣府3日召開跨單位會議，建立各項應變處置作為。

    雲林縣古坑鄉草嶺潭位在清水溪上游，同樣是一處因地震、豪雨及土石崩塌堵塞河道而形成的堰塞湖，歷史上曾於1862年、1942年、1979年、1999年921地震及今（2025）年0708豪雨先後形成，其中1951年5月18日第2度形成的草嶺潭，因連續豪雨土堤潰決造成協助修築道路的74名官兵殉難。

    今天會議由副縣長謝淑亞主持，邀集經濟部水利署第四河川分署、農業部農村發展及水土保持署南投分署、林業及自然保育署南投分署，古坑及林內公所等各相關單位，由四河分署就「草嶺潭堰塞湖溢流應變處置作為」做專業報告，檢視現有警戒資訊與應變計畫。

    縣府指出，對於草嶺堰塞湖，第四河川分署於2016年委託顧問公司進行模擬分析，至今近10年，現地條件、高程、整治工程完成度等已有改變，模擬結果是否仍具參考價值，有待商榷，建議四河分署重新檢視地形水文參數。

    今天會議中討論重點在防災疏散規劃、跨單位權責及分工，即各單位平時要落實整備工作，在土石流、大規模崩塌發生或有發生之虞，立即執行警戒區域劃設、疏散撤離及安置等作業，必要時將請軍方支援。

    謝淑亞強調，草嶺潭歷史上多次因豪雨或地震形成堰塞湖，雖目前草嶺潭已因自然溢流逐漸恢復清水溪的通洪功能，縣府將持續透過監測系統及跨單位合作，強化整體防災應變能力，確保下游民眾生命財產安全，同時雲林縣與南投縣也會在必要時成立聯合監督小組。

    為防範堰塞湖災害事件，雲林縣府召開跨單位會議，建立各項應變處置作為。（記者黃淑莉攝）

    為防範堰塞湖災害事件，雲林縣府召開跨單位會議，建立各項應變處置作為。（記者黃淑莉攝）

