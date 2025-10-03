紀念台灣文化日 6所大學共讀張文環台譯小說

中正大學台文所等六所大學師生進行張文環小說共讀。（圖由中正台文所提供）

為紀念1921年10月17日台灣文化協會成立，文化部訂定10月17日為「台灣文化日」，今年文化部補助支持，由台灣文學學會與國立台灣文學館、國立中正大學台灣文學與創意應用研究所攜手合作，今起推出「文環島嶼，琳瑯臺灣」系列活動，中正大學、真理大學、成功大學、清華大學、聯合大學、彰化師範大學6所大學台文所師生共讀日治時期台灣小說家張文環的作品，紀念台灣文化日。

台灣文學學會理事長、中正大學台文所教授江寶釵帶領團隊以台語翻譯張文環的日文小說創作，她表示，張文環是日治時期重要的文學家與文化推動者，以日語創作，深受台語思維影響，作品描繪殖民社會下庶民的真實生活，帶有深厚的地方情感與批判精神，但過去華語譯本經常削弱台語痕跡，甚至導致誤讀，本次台語翻譯是文學復原，更是文化再造，重新理解作品背後的語言厚度與文化脈絡。

6所大學台文所師生今天起共同選讀〈地方生活〉、〈夜猿〉、〈閹雞〉、〈論語與雞〉、〈部落的慘劇〉等篇章，由台灣文學學會理監事及各校學者擔任領讀人，帶領學生深入探討殖民統治下的語言選擇與文化表述，誦讀台華雙譯段落，分享感受，體會台灣語言環境的變化與歷史意義。

系列活動有「台譯讀張文環工作坊」，邀請王敬翔、吳亦昕、林芳玫、陳瀅州、黃得峰等知名學者從翻譯實務與研究視角分享心得，學者認為，台語譯本能補正華語譯文不足，並呈現更多文化細節，讓讀者更加貼近當時社會氛圍。

江寶釵說，台語是台灣文化的重要載體，但文化部統計近20年來使用率平均每年流失6.75%，語言瀕危問題不容忽視，透過全國大學共讀台譯經典，重新認識張文環的文學精神，也能提醒社會語言傳承的迫切性，喚起更多人對母語閱讀的重視，並讓台灣文學持續發聲、傳承。

參與者討論張文環小說的心得。（圖由中正台文所提供）

多間大學台文所進行張文環小說共讀活動。（圖由中正台文所提供）

