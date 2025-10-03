虎頭埤新添水陸域遊憩活動 中秋連假起試營運

虎頭埤風景區引進「西拉雅1號太陽能船」，強化遊客的水域體驗。（記者吳俊鋒攝）

虎頭埤有「台灣第一水庫」之稱，市政府觀旅局將水陸域遊憩活動委外，引進太陽能船「西拉雅1號」，並改善原有設施，可以盡覽迷人的湖光山色，為民眾提供更好的體驗服務，明天起開始試營運，邀請各界利用中秋連假進場，踏青、烤肉、露營、賞月，歡度佳節。

觀旅局長林國華表示，虎頭埤風景區一直以來都深受親子歡迎，更是中秋期間的好去處，配合連假，水陸域活動的委外經營也做好準備，喜迎出遊人潮。

請繼續往下閱讀...

在碼頭區，除了原有的「大目降1號」太陽能船之外，生力軍「西拉雅1號」也加入營運，搭載民眾遊湖，感受虎頭埤水域的魅力。

另外，還有29艘腳踏的天鵝船與龍船，提供情侶、夫妻、親子檔等選擇，一起進行水域遊憩的體驗。

未來還會有咖啡杯造型的腳踏船，以及適合家庭同遊的電動船等將陸續進駐，充實水域遊憩設施。

林國華指出，已在虎頭埤內陸續投入經費，改善原有的觀景設施，並增闢全新的親子遊樂場，再透過水陸域活動的委外，提升營運效益，透過多元的活化，為園區打造觀光亮點。

市府觀旅局將虎頭埤水陸域遊憩活動委外，中秋節連假期開始試營運。（記者吳俊鋒攝）

虎頭埤天鵝造型的腳踏船遊湖，深受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

虎頭埤的腳踏龍船，親子相當喜愛。（記者吳俊鋒攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法