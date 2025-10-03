南投數位生活點數平台啟動 1點折抵1元

南投數位生活點數平台啟動，民眾利用網路e櫃檯申辦服務，也可累積點數。（記者張協昇攝）

南投縣政府為鼓勵民眾參與推動中的公共政策或各項活動，設置「點點投」數位生活點數平台，今（3）日正式啟動，民眾只要完成任務即可累積點數，於縣內觀光工廠、商圈美食、旅宿服務、文創小店等特約商家折抵消費，1點折抵1元，除促進公共政策推動，也讓旅遊、購物與生活服務更實惠便利。

縣政府計畫處表示，「點點投」數位生活點數平台，採「全額支付、零手續費」制度，消費者折抵多少，店家即實收等值金額，不用另外負擔額外成本，讓更多店家可輕鬆參與數位行銷，且平台設計多元任務系統，鼓勵民眾參與縣府政策或各項活動，大型活動如10月國慶焰火、南投世界茶業博覽會以及11月的露營嘉年華，都將搭配推出限定加倍點數與任務集點遊程，吸引旅客深入探索南投景點，帶動觀光熱潮。

此外，各局處也積極配合導入平台應用，衛生局已規劃推出「南投健康樂活」掃碼任務及「癌症篩檢知識大考驗」問答活動，將公共衛生與智慧醫療宣導融入平台互動，讓民眾在參與過程中不僅獲得點數，也能提升健康知識與公共衛政意識。

計畫處長邱紹偉表示，「點點投」不只是單純的集點折抵服務，而是一座把政策參與、旅遊體驗與地方經濟串聯在一起的平台。透過民眾、商家與政府三方互動，不僅能提升政策推廣效益，也能創造南投專屬的數位共好生態圈，形成永續發展的良性循環。相關平台下載資訊、特約商家清單與最新任務活動，可至「點點投」官網查詢。

衛生局推出「南投健康樂活」掃碼任務，讓民眾累積點數。（記者張協昇攝）

