苗縣啟動智慧交通 疏導頭份交流道周邊路網

苗栗縣政府交通工務處交通控制中心運作後，可掌握頭份交流道交通流量。（記者張勳騰攝）

因應中秋節連假車潮湧現，苗栗縣長鍾東錦今（3）日前往交通工務處交通控制中心，關心頭份交流道周邊路網的交通狀況，並聽取相關動態號誌調控簡報，鍾東錦肯定交工處與交控中心成立運作以來，已發揮預期效益展現具體成果，並表示，縣府已規劃短期、中期及長期方案，全力因應假期龐大車流，減輕頭份交流道周邊壅塞情形，若執行成效良好，將擴及其他壅塞的路廊。

苗縣府交通工務處長古明弘簡報指出，針對頭份交流道疏導計畫，將採短期、中期及長期3階段，有效疏解壅塞的車流維持交通順暢。在短期方案中，交控中心分析不同時段與交通情境，據此配合預先設計的多套號誌時制計畫，當主控路口交通量達尖峰門檻，立即啟動尖峰時制，加上公路、警察、義交等單位配合，可快速因應突發的大量車流，這次連假預期可節省14％的行車時間。運作模式將持續精進，未來包括農曆春節長假也能發揮顯著效益。

至於中、長期方案，苗縣府已挹注近億元辦理頭份市中華路、顯會路及建國路等道路拓寬、車道調整等改善工程，還有國1開放路肩等措施，以提升通行容量，紓解尖峰時段壅塞的車流。而縣府爭取中央支持的「國1頭份交流道改善計畫」，其中「增設連絡道工程」已進入規畫設計階段；「頭份交流道改善計畫」修正報告亦提報高公局等待中央核定，以徹底改善交流道壅塞問題。

縣長鍾東錦表示，交控中心的智慧監控系統，既可節省能力又能夠疏解車流，可以說是機關最期待也最科學的管理方式，後續第二階段工作，將針對比較壅塞的頭屋交流道，以及尖豐公路延伸到頭屋大橋與台72線，可以考量將來也納入智慧監控系統加以改善；由於國發會等單位還有一些改善交通的經費可以申請，除先前配置智慧桿，縣府也會持續爭取經費挹注到智慧交通的建置工程，全面性改善容易壅塞的交通瓶頸路段。

因應中秋節連假車潮湧現，苗栗縣長鍾東錦前往交通工務處交通控制中心，了解相關運作。（記者張勳騰攝）

