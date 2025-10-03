石虎現身東勢淺山果園 農友團購相機守護生態

今年1月下旬石虎在軟埤坑農友田家瑞的椴木香菇田區活動。（圖由田家瑞提供）

林業署台中分署在10月5日「石虎日」前夕公布最新監測成果，發現石虎的活動範圍已逐步由東勢與和平交界山區，延伸至東勢、新社等淺山地帶的果園與農田。多位農友與社區以自動相機捕捉到石虎自在穿梭的身影，顯示農村與山林間的生態廊道正逐漸恢復生命力。

林業署台中分署表示，根據近10年監測數據顯示，2016年間僅能在大安溪流域及東勢與和平交界山區零星發現石虎，2018年至2020年間點位略增，但仍集中於山區地帶。近2年情況明顯改變，石虎在東勢淺山與大甲溪沿岸的活動紀錄增加。

東勢軟埤坑參與林下經濟輔導計畫的標章農友田家瑞，在培育椴木香菇的田區內架設相機不久便拍攝到石虎活動，田家瑞說，發現石虎現蹤非常驚喜；大茅埔社區今年首度在大甲溪流域紀錄到石虎頻繁活動，並透過GIS資料庫追蹤其遷徙路徑；軟埤坑社區也成功拍到石虎走進農園，並展開社區監測人才培訓，農友自發團購近40台自動相機，期待「捕捉」農田裡的生態驚喜。

林業保育署強調，棲地破壞與破碎化仍是石虎生存的最大挑戰，已於東勢、石岡、新社等地推動友善環境產業，透過標章制度、農友輔導與社區合作，協助落實生態保育，而社區與農民自主架設自動相機、共同投入監測工作，讓生態調查資料更加完整，有助於保育政策的調整與推動。

