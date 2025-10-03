降低生師比!全國擬增2550名特教師 教育部重金鼓勵地方開缺

「114學年度特教資源班初任教師研習」，共有80名初任特教教師專業共學。（教育部提供）

因應「特殊教育法」幼兒園到高中職的特教生師比逐年降低的要求，全國須增加逾2550名特殊教師生力軍，教育部祭出「每增加1人補助50萬元」獎勵金策略，獎勵各縣市降低生師比、增聘正式特教老師。

教育部最新統計，自113學年度起，全國新進特殊教育教師人數累計超過1000人，國立高級中等學校也擬提前於115學年達成法定生師比。

立法院於2023年通過「特殊教育法」修正案，作出附帶決議，要求教育部逐年調降生師比，目標在2029年達成國中小資源班1比8，並逐步增加特教教師培育量及相關經費。

教育部國教署組長孫旻儀說明，特殊教育資源班及巡迴輔導班，逐年調降生師比，高級中等以下學校至2028年8月1日須達法定生師比，幼兒園則至2031年8月1日須達法定生師比。

教育部委由國立高雄師範大學特殊教育中央輔導團資源班分團，辦理「114學年度特教資源班初任教師研習」，共有80名初任特教教師專業共學，協助初任教師快速上手，透過「解析資源班學年工作行事曆」課程，帶領初任教師掌握國中轉銜、新生家長座談、個別化教育計畫（IEP）擬定、升學輔導及畢業生追蹤等全年核心任務；「間接服務規劃實務」課程介紹合理調整、無障礙建構及三層級學習支援系統；「輔導團對話轉盤」課程介紹特教輔導團可提供的資源與支持。

此外，特教中央輔導團資源班分團建置支持群組，鼓勵初任教師加入，初任教師在教學現場遇到的問題，可透過群組，由特教輔導團資深輔導員立即提供諮詢與協助，建立即時互動的支持網絡。

參加研習的苗栗高商李姓老師表示，初任教師研習課程清楚且資料豐富，對工作助益極大；玉里高中賴姓老師認為，課程內容實用；高苑工商Viki老師表示，講師樂於提供日常經驗與資源，收穫良多。

孫旻儀說明，因應未來大量新進特教教師投入教學現場，教育部從特教專業及現場實務需求出發，與特教中央輔導團結合地方政府輔導團，持續辦理多元課程與研習，提供資深教師結合輔導機制，支持初任教師專業成長，打造更完善的特教支持體系。

