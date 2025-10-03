北市文山家和一站式服務中心啟用！提供家暴受害人在地服務與支持

台北市副市長李四川（中）與「好鄰居守護隊」代表一同穿上象徵溫暖與責任的背心，帶領宣誓「文山家和好鄰居，守護同行暖社區」。（記者孫唯容攝）

台北市府社會局、家庭暴力暨性侵害防治中心與現代婦女基金會攜手，合作設立的「文山家和一站式服務中心」，今（3）日正式啟用，副市長李四川、社會局長姚淑文、家庭暴力防治中心廖秋芬主任、現代婦女基金會執行長邱淑華均出席。「文山家和一站式服務中心」未來將提供家庭暴力被害人家庭關係修復、生活支持、法律與心理諮詢、經濟扶助等多元服務，設置4間會談室、1間育兒友善空間，以及稱之為「沐光室」的地板教室，以及兩間大型教室提供給社福單位使用，讓親子可以進行非暴力溝通工作坊、親子瑜伽舒壓課程等。

本次活動同時啟動首創的「好鄰居守護隊」，由社會局局長姚淑文結合在地民間單位與宗教團體等多元團體共同組成，包含中華民國星橋愛心服務協會、台北靈糧堂、法鼓山慈善基金會、台北市基督教萬芳浸信會等團體。副市長李四川與好鄰居守護隊代表一同穿上象徵溫暖與責任的背心，帶領宣誓「文山家和好鄰居，守護同行暖社區」。

李四川致詞時表示，「文山家和一站式服務中心」不僅是一個提供服務的空間，更是一個結合社政、警政、醫療、宗教與在地社區力量的整合平台；中心秉持「支持家庭」、「在地連結」、「社區共融」三大理念，提供家庭暴力被害人與脆弱家庭全方位服務，協助家庭在面對困難時，能在熟悉且信任的社區環境中，獲得陪伴與實質支持。

姚淑文說明，「家和一站式服務中心」希望整個家庭幸福和樂，但是社區應該也是一個大家庭，整合社區當中的好鄰居，包含里長、宗教團體成為「好鄰居守護隊」，從社宅來經營擴及到社區，讓民眾的求助性不用一定要到家防中心，可以在地獲得支援與協助，且現在社宅有40％為弱勢，有身障、老人等，希望一站式服務中心也可以一起納入照護，持續深化居民連結。

「文山家和一站式服務中心」設置4間會談室、1間育兒友善空間，以及稱之為「沐光室」的地板教室（見圖），以及兩間大型教室提供給社福單位使用，讓親子可以進行非暴力溝通工作坊、親子瑜伽舒壓課程等。（記者孫唯容攝）

