    首頁 > 生活

    去年才到日本 台北動物園小貓熊「可頌」驚傳離世

    2025/10/03 16:16 記者甘孟霖／台北報導
    台北動物園小貓熊「可頌」去年赴日相親，今卻傳出噩耗，於10月2日清晨離世。（台北動物園提供）

    台北市立動物園小貓熊「可頌」去年4月前往日本多摩動物園肩負起物種多樣性任務。不過，台北動物園今（3日）指出，今年「可頌」出現精神不佳狀況，進一步檢查發現胸腔有感染、積液；昨日清晨「可頌」離世。

    台北動物園表示，「可頌」在今年9月中旬被觀察到出現精神不佳、常伏臥於地板，呈現活動力下降的情況，多摩動物園醫療照護團隊隨即展開醫療診治與藥物治療，並密切觀察「可頌」狀態。

    治療期間，小貓熊「可頌」一度出現呼吸困難，經藥物控制與醫療照護，於9月下旬曾短暫好轉，但隨後食慾卻逐漸減退，體力與活動量也再度下降；進一步檢查發現其胸腔內有感染與積液，讓「可頌」呼吸更趨費力，醫療團隊立即追加抗生素及相對應治療。

    然而，儘管照養團隊持續全力搶救，「可頌」最終仍於10月2日清晨離世，台北動物園表示，許多照顧過「可頌」的保育員都感到唏噓不已，感謝牠曾陪伴我們的無數時光。

    台北動物園小貓熊「可頌」去年赴日相親，今傳出離世消息。（台北動物園提供）

    台北動物園小貓熊「可頌」去年赴日相親。（台北動物園提供）

    台北動物園小貓熊「可頌」。（台北動物園提供）

