    生活

    小粉紅驚呼台灣人打字速度快？ 網：因為不用言論審查

    2025/10/03 16:59 即時新聞／綜合報導
    有網友疑惑台灣人打字速度快是不是注音的緣故，台灣網友則認為，快是沒有言論審查的關係；示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

    一名網友日前在Threads發文，疑惑「為什麼台灣人打字速度都這麼快，是用注音的關係嗎？」引來眾多台灣網友回覆，其中「應該是沒有言論審查的關係，所以比較快」獲得多數認同，因為在中國打字要躲過言論審查，得變成各種英文字母或符號，「心中都有個小警總，打字怎麼快得起來」，也有網友提醒「別幫魔族訓練語言」。

    網友在Threads上發文引來各種回覆，有網友認真回覆，理論上打字速度最快的應該是簡體中文五筆字型輸入法，不過注音輸入法會比一般拼音來得快，現實中的打字速度因人而異。在台灣除了注音輸入法外，也有人使用倉頡跟嘸蝦米等輸入法。

    網友紛紛留言回嗆「因為沒禁評，不會被禁評」、「不是打字快，這是自由的速度」、「我們是用念能力接通鍵盤，我思即我key」、「因為台灣人發表意見不用經過維尼同意」、「民主的世界網路是5G的，你們是5C」、「沒有文字獄，不用想代號跟代碼」、「言論自由做靠山」、「再快也沒有中共刪的速度快」。

