埔里整頓「王小姐、林小姐們」！ 錢莊布條「見一件、拆一件」

南投埔里鎮近年地下錢莊廣告布條滿街掛，埔里鎮公所清潔隊對此也是拆不勝拆，近期南投縣開放民眾可拆除違規廣告物，滿2公斤還可換洗碗精，清潔隊也表示，最近「王太太」布條換成年輕的「王小姐」、「林小姐」，但不論是太太或小姐們，都會持續整頓「見一件、拆一件」，以維護市容整潔。

埔里鎮公所清潔隊表示，鎮上大街小巷常見地下錢莊的放款布條，清潔隊已加強巡查清除，但移除的速度卻比不上違規布條的懸掛速度，以致拆不勝拆。

清潔隊說，最近錢莊的「王太太」布條，還變成年輕的「王小姐」、「林小姐」，似乎是要轉移先前「王太太」的違規布條焦點，但不論名稱為何，任意在公共場所懸掛就是違規，南投縣環保局9月也已公告民眾可主動拆除，秤重滿2公斤還可兌換洗碗精，希望藉此號召民眾拆除響應，清潔隊之後也會持續整頓，以維街景市容與埔里觀光形象。

南投埔里地下錢莊布條滿街掛，南投縣環保局開放民眾可主動拆除，滿2公斤還可兌換洗碗精。（埔里鎮清潔隊提供）

