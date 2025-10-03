為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    獨家》噁！屏東無良廠商竟用工業用雙氧水漂白變質豬大腸 2公噸流入市面

    2025/10/03 16:21 記者羅欣貞、李立法／屏東報導
    屏東屠宰場駐場某食品公司涉嫌以工業用雙氧水漂白變質豬大腸再銷往全台，至少已2公噸流入市面。圖與新聞事件無關。（資料照）

    屏東屠宰場駐場某食品公司涉嫌以工業用雙氧水漂白變質豬大腸再銷往全台，至少已2公噸流入市面。圖與新聞事件無關。（資料照）

    中秋連假前夕再爆食安事件！屏東屠宰場駐場某食品公司，涉嫌以工業用雙氧水漂白變質豬大腸再銷往全台，至少已2公噸流入市面，檢調搜索偵辦，楊姓負責人被依違反食安法50萬元送辦交保候傳。

    該家駐屏東屠宰場的食品有限公司涉嫌利用工業用雙氧水，漂白發炎跟病變的豬大腸後販售給下游廠商，屏東地檢署1日指揮調查局高雄市調查處發動搜索及約談，現場查獲雙氧水空桶跟數百斤等待處理的豬大腸，依照銷貨紀錄發現，此類變質豬大腸銷往全台，至少已有2噸流入市面。檢察官訊後，諭令楊姓負責人依違反食安法50萬元交保候傳。

    屏東地檢署今天表示，屏東縣某屠宰場涉嫌違反食品安全衛生管理法等案件，檢察官指揮法務部高雄市調查處、警政署保七總隊第三大隊等單位，本月1日依法執行搜索之後，目前仍持續偵辦中。

    屏縣衛生局指出，依刑事法優先原則，本案目前由檢調單位偵查中，衛生局全力配合辦理。

    屏東縣政府衛生局今天（3日）下午到食品廠冷凍庫貼封條。（讀者提供）

    屏東縣政府衛生局今天（3日）下午到食品廠冷凍庫貼封條。（讀者提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播