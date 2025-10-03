獨家》噁！屏東無良廠商竟用工業用雙氧水漂白變質豬大腸 2公噸流入市面

屏東屠宰場駐場某食品公司涉嫌以工業用雙氧水漂白變質豬大腸再銷往全台，至少已2公噸流入市面。圖與新聞事件無關。（資料照）

中秋連假前夕再爆食安事件！屏東屠宰場駐場某食品公司，涉嫌以工業用雙氧水漂白變質豬大腸再銷往全台，至少已2公噸流入市面，檢調搜索偵辦，楊姓負責人被依違反食安法50萬元送辦交保候傳。

該家駐屏東屠宰場的食品有限公司涉嫌利用工業用雙氧水，漂白發炎跟病變的豬大腸後販售給下游廠商，屏東地檢署1日指揮調查局高雄市調查處發動搜索及約談，現場查獲雙氧水空桶跟數百斤等待處理的豬大腸，依照銷貨紀錄發現，此類變質豬大腸銷往全台，至少已有2噸流入市面。檢察官訊後，諭令楊姓負責人依違反食安法50萬元交保候傳。

屏東地檢署今天表示，屏東縣某屠宰場涉嫌違反食品安全衛生管理法等案件，檢察官指揮法務部高雄市調查處、警政署保七總隊第三大隊等單位，本月1日依法執行搜索之後，目前仍持續偵辦中。

屏縣衛生局指出，依刑事法優先原則，本案目前由檢調單位偵查中，衛生局全力配合辦理。

屏東縣政府衛生局今天（3日）下午到食品廠冷凍庫貼封條。（讀者提供）

