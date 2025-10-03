正宗德島阿波舞來了！ 新竹SOGO邀舞團公演

新竹SOGO邀18支正宗徳島阿波舞團熱鬧公演。（圖由新竹SOGO提供）

阿波舞來了！新竹SOGO邀正宗德島阿波舞熱鬧公演！新竹SOGO推出一系列熱鬧活動，將邀請有400年歷史的18支正宗德島阿波舞團，在廣場盛大公演，此外還有中秋月光市集、手作體驗，適合全家大小同樂的秋日慶典，親子攜手感受節慶氛圍與異國風情。

中秋節將至，新竹SOGO於1F星光長廊打造「月光市集」，以月色、微風與音樂交織出悠閒氛圍感，集結文創品牌、特色美食、設計選品，民眾能一邊逛街、一邊漫步在涼涼秋夜，享受秋夜限定的浪漫市集體驗。現場還設有大型月兔造型裝置，吸睛又夢幻，拍照打卡即可兌換萬家香韓式醃烤萬用醬。

睽違5年的正宗日本德島阿波舞18支有名連組成的公演團，將於12日下午1點半在1F正大門廣場演出，50人大型舞團身著華麗服飾，隨著鼓聲與拍手節奏展現充滿生命力的舞姿，現場氣氛必定熱烈非凡，將為整個連假活動掀起最高潮。民眾除了欣賞演出外，也能報名參加舞蹈交流會，親身體驗阿波舞的奧妙，近距離感受來自日本四國的傳統藝術魅力。

延續著阿波舞的狂歡，新竹SOGO也深入探索德島縣的文化底蘊，10/11（六） 舉辦「藍染純棉小方巾DIY」活動，由專業工藝師現場教學，使用天然靛藍染料與純棉布料，製作獨一無二的藍染藝術作品。同時加碼推出抽獎活動，即可抽「長榮航空台北－日本四國來回機票」（價值4萬元），讓民眾有機會免費飛日本，體驗道地的德島風情。

