為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    認捐愛心月餅 台積電F12A志工隊帶憨兒走進偏鄉

    2025/10/03 16:17 記者廖雪茹／新竹報導
    秋節前夕，台積電F12A員工認捐了1068盒喜憨兒庇護工場的中秋月餅禮盒，並帶著憨兒一同親送桃園新屋的笨港國小與永安國小。（圖由喜憨兒基金會提供）

    秋節前夕，台積電F12A員工認捐了1068盒喜憨兒庇護工場的中秋月餅禮盒，並帶著憨兒一同親送桃園新屋的笨港國小與永安國小。（圖由喜憨兒基金會提供）

    中秋佳節前夕，台積電F12A員工愛心揪團，認捐了1068盒喜憨兒庇護工場的中秋月餅禮盒，並帶著憨兒一同親送桃園新屋的笨港國小與永安國小，這份禮物不僅送來佳節的祝福，更讓憨兒自信的踏入校園，分享生命故事、展現工作訓練的成果。

    喜憨兒基金會長年推動中秋送愛到部落計畫，喜憨兒竹北庇護工場的庇護員工小峻，今年當起產業小講師，與偏鄉學童分享他在學習過程中，面對挑戰堅持不放棄的心路歷程；而台積電F12A志工隊也帶來生命教育講座，講授繪本故事《不管怎麼樣，你還會愛我嗎》，引導孩子們思考在無私的愛中學習同理、共融、尊重多元的核心價值。

    喜憨兒基金會副執行長顏鴻吉表示，感謝台積電F12A多年的支持，今年支持1068份的中秋月餅禮盒突破往年紀錄，志工隊並帶著憨兒走進偏鄉，展現自我價值，傳遞希望與愛。

    台積電F12A部經理蔡昕辰指出，這次是該廠第6年參與喜憨兒中秋送愛到部落計畫，透過認捐喜憨兒月餅禮盒並送到部落，不僅希望支持心智障礙就業訓練，更希望讓孩子們看見生命的美好與多元，落實企業對社會、教育與環境的責任。

    台積電F12A志工隊講授繪本故事，引導孩子們思考在無私的愛中學習同理、共融、尊重多元的核心價值。（圖由喜憨兒基金會提供）

    台積電F12A志工隊講授繪本故事，引導孩子們思考在無私的愛中學習同理、共融、尊重多元的核心價值。（圖由喜憨兒基金會提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播