認捐愛心月餅 台積電F12A志工隊帶憨兒走進偏鄉

秋節前夕，台積電F12A員工認捐了1068盒喜憨兒庇護工場的中秋月餅禮盒，並帶著憨兒一同親送桃園新屋的笨港國小與永安國小。（圖由喜憨兒基金會提供）

中秋佳節前夕，台積電F12A員工愛心揪團，認捐了1068盒喜憨兒庇護工場的中秋月餅禮盒，並帶著憨兒一同親送桃園新屋的笨港國小與永安國小，這份禮物不僅送來佳節的祝福，更讓憨兒自信的踏入校園，分享生命故事、展現工作訓練的成果。

喜憨兒基金會長年推動中秋送愛到部落計畫，喜憨兒竹北庇護工場的庇護員工小峻，今年當起產業小講師，與偏鄉學童分享他在學習過程中，面對挑戰堅持不放棄的心路歷程；而台積電F12A志工隊也帶來生命教育講座，講授繪本故事《不管怎麼樣，你還會愛我嗎》，引導孩子們思考在無私的愛中學習同理、共融、尊重多元的核心價值。

請繼續往下閱讀...

喜憨兒基金會副執行長顏鴻吉表示，感謝台積電F12A多年的支持，今年支持1068份的中秋月餅禮盒突破往年紀錄，志工隊並帶著憨兒走進偏鄉，展現自我價值，傳遞希望與愛。

台積電F12A部經理蔡昕辰指出，這次是該廠第6年參與喜憨兒中秋送愛到部落計畫，透過認捐喜憨兒月餅禮盒並送到部落，不僅希望支持心智障礙就業訓練，更希望讓孩子們看見生命的美好與多元，落實企業對社會、教育與環境的責任。

台積電F12A志工隊講授繪本故事，引導孩子們思考在無私的愛中學習同理、共融、尊重多元的核心價值。（圖由喜憨兒基金會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法