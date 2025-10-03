維修團體統計10大維修家電 環境部：修訂「資源循環推動法」促循環經濟

多個維修團體共同統計近年來民眾最常維修的前10大小家電排行榜，共8000多筆資料發現，第1名為電風扇（1985件，占25％），第2、3名則是電鍋、吹風機。（記者黃宜靜攝）

每年10月的第3個週六是國際維修日（International Repair Day），維修團體共同統計近年來民眾最常維修的前10大小家電排行榜，發現前3名維修產品為電風扇、電鍋、吹風機；環境部表示，維修可減廢，還能減碳，是最省錢、最有效的方法，資源循環署推動已推動修訂「資源循環推動法」，針對源頭管理，新增綠色設計、延長使用條款，朝產品耐用易維修、零件備品易取得及零組件規格化邁進。

環境部今（3）日於「一碼村」召開「惜物．惜福 國際維修日推廣」記者會；環境部次長、環境資源研究發展基金會董事長葉俊宏指出，產品損壞、丟掉會產生廢棄物，且新產品從原料到成品、運送上皆會產生排碳量等，因此維修可減廢，還能減碳，是最省錢、最有效的方法。

小家電維修所共同創辦人蔡亞軒表示，多個維修團體共同統計近年來民眾最常維修的前10大小家電排行榜，共8000多筆資料發現，第1名為電風扇（1985件，占25％），第2、3名則是電鍋689件、吹風機528件。他說，在近10年的維修經驗中，30％產品並不是真的壞掉，也無須專業的維修技能即可維修，因此有必要讓民眾擁有維修取代丟棄的觀念；其二，許多人想維修產品卻不知從何下手，因此呼籲業者提供維修指南，甚至鼓勵易維修的產品設計，延長產品壽命。

環境部資源循環署副署長許智倫表示，針對源頭管理，目前已推動修訂「資源循環推動法」，新增綠色設計、延長使用條款，朝產品耐用易維修、零件備品易取得及零組件規格化邁進，為維修新文化加上法規的助力。

環境部表示，今年「台灣維修日～全台大串聯」串聯33個維修團體響應，並於10月18、19日在台北市「一碼村」邀集維修達人、企業團體進駐設攤，提供小家電、鞋子、玩具、衣物、腳踏車等物品檢修及手作體驗；活動期間帶著小家電參與維修活動的前500位民眾，可自備容器體驗使用「洗衣精智慧補充機」。

