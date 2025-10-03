為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「鏟子超人」登上國際媒體！《衛報》：透過照片、影片傳遞希望

    2025/10/03 18:10 即時新聞／綜合報導
    英國《衛報》報導提到數以萬計的「鏟子超人」前往災區幫忙。（取自衛報）

    花蓮光復鄉災情爆發後，全台各地「鏟子超人」自發前往災區無償協助災民。此事也被國際媒體注意，英國《衛報》特別報導該現象，提到數以萬計的「鏟子超人」前往災區幫忙，並受到光復鄉居民熱情的歡迎。

    《衛報》昨（2日）報導指出，這群熱心志工被稱為「鏟子超人（shovel supermen）」，他們從各地穿著靴子、帽子，帶著鏟子，搭乘火車或開車前來，而鏟子超人的身分包括宗教人員、學生、退休族群、移工甚至遊客。

    報導提到光復鄉災情嚴重，道路、住宅被厚厚的黏稠泥漿覆蓋，這些志工被分派成不同小組，在烈日下持續作業，投入清理工作中。報導描述，這些志工揹著鏟子，尋找需要幫忙的住戶，並熱心投入。

    報導也提到，志工人潮蜂擁湧入，光是週末一天，就有超過三萬人下車，讓整個小鎮人口數瞬間翻倍。為因應人潮，火車加開車次，道路實施交通管制。

    報導最後也指出，這場災難已登上國際，但在台灣社群媒體上，清理過程更佔據大量版面。不少人分享如何幫助光復、有志願者行動路線，亦有人寫歌鼓勵災區，更多人則透過照片與影片傳遞希望，期盼重建之路早日展開。

