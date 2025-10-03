小農夫出動！太保南新國小學童進稻田體驗農事

南新國小學生在稻田裡體驗手工施肥的辛苦。（記者林宜樟攝）

為推廣食農教育、深化國產稻米文化，嘉義縣太保市農會推動「食米學園計畫」，今天帶領南新國小120名學童到稻田間參與體驗活動，在豔陽下親手施肥，使用動力式噴霧機，並瞭解無人機施肥科技，將「吃在地、食安心」的理念，從校園生活扎根到孩子的日常生活中。

南新國小申請農糧署「食米學園計畫」，設計符合在地特色的米食教案與體驗活動。太保市農會總幹事黃靜玉、理事長莊榮欽等今天帶領孩子參與活動，以「國產稻米」為核心，結合在地食材與傳統米食文化，並融入均衡營養的概念，透過多元化的課程設計，讓孩子親身感受稻米的重要性與豐富價值。

請繼續往下閱讀...

今天下午南新國小六年級學生走入青年農民的稻田，進行實地體驗，由農友指導親自進行人工施肥，學習使用農業工具如動力式噴霧機，瞭解無人機如何農事操作，學生們說，只在田裡灑幾分鐘肥料就滿身大汗，「農民真的很辛苦！」

黃靜玉說，稻米是太保市重要的農產，食農教育可讓孩子從最傳統的手工施肥，到使用動力式噴霧機施肥，並觀看無人機施肥技術，體驗農民務農的辛苦，瞭解每粒米飯從田間到餐桌的過程，從小養成珍惜米食的觀念，讓農業與教育資源相互結合，也引發孩子對智慧農業等新科技的興趣。

太保市農會表示，「食米學園計畫」傳承米食文化，強調稻米的多元加工利用，並配合友善環境與永續農業的理念，期望在推動過程中連結學校、家庭與地方資源，達到向下扎根的教育目標。

學生體驗動力式噴霧機施肥過程。（記者林宜樟攝）

太保市農會總幹事黃靜玉及理事長莊榮欽帶領學童手工施肥。（記者林宜樟攝）

太保市農會推動「食米學園計畫」，帶領南新國小學生體驗農事。（記者林宜樟攝）

學生瞭解無人機施肥的過程。（記者林宜樟攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法