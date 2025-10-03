為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    《淬》黑砂糖燒酎在地風味四溢 奪烈酒界奧斯卡金牌

    2025/10/03 16:06 記者洪臣宏／高雄報導
    「淬」黑砂糖燒酎在國際賽展露頭角。（高餐大提供）

    「淬」黑砂糖燒酎在國際賽展露頭角。（高餐大提供）

    布魯塞爾世界烈酒大賽向來競爭激烈，國立高雄餐旅大學副教授陳千浩攜手農村酒莊，推出的 「淬」黑砂糖燒酎奪下金牌，為台灣地酒再生寫下歷史性的一頁。

    該大賽被譽為「烈酒界奧斯卡」，今年在墨西哥特吉拉市舉辦，共有70個國家、2598款烈酒同場競技。

    陳千浩攜手農糧署所輔導的樹生酒莊2015年啟動「福爾摩沙地酒再生計畫」，攜手農民產銷班建立全台首座重力流（Gravity Flow）釀酒場，誓言讓消失的台灣地酒文化遺產重生。

    他指出，日治時代為增加財政收入，推行菸酒專賣，將2000多家私人酒場整併成12家總督府專賣局酒場。1949年政權更迭後，中式紹興酒與高粱酒取代當時以番薯、小麥與甘蔗為原料的清酒燒酎文化，台灣農產地酒遂成為被封存的文化遺產。

    「為什麼要遠赴日本九州或沖繩，才能喝到黑砂糖燒酎？」陳千浩不解的說，台灣生產的黑砂糖品質優異，卻因產業發展受限。他發想要以釀酒技術為台灣蔗農尋找出路，這次奪金，讓世界看見這片土地獨特的風味價值。

    「淬」承襲日本九州與沖繩的燒酎工藝，以米麴與酒米之王「吉野一號」糖化發酵，搭配台灣國產黑砂糖的蜜香與焦糖韻味，長時低溫發酵凝聚細膩果香；再以法國干邑蒸餾器緩蒸淬煉，獲得甘潤細緻的原酒，並注入榮獲金牌的埔桃酒 Vino Formosa 橡木桶中長期熟成，加上外埔水高地514呎深礫石冷泉，為酒體注入清冽礦物質基調，使香氣與層次更為立體。

    他強調，唯有重新把「農」與「酒」連結起來，台灣土地上的味道才能再次被聽見。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    陳千浩奪金，向 世界葡萄酒與烈酒協會OIV主席 Alejandro Hernandez Munoz（右一）及捷克裁判長（左一）致意。（高餐大提供）

    陳千浩奪金，向 世界葡萄酒與烈酒協會OIV主席 Alejandro Hernandez Munoz（右一）及捷克裁判長（左一）致意。（高餐大提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播