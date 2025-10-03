《淬》黑砂糖燒酎在地風味四溢 奪烈酒界奧斯卡金牌

「淬」黑砂糖燒酎在國際賽展露頭角。（高餐大提供）

布魯塞爾世界烈酒大賽向來競爭激烈，國立高雄餐旅大學副教授陳千浩攜手農村酒莊，推出的 「淬」黑砂糖燒酎奪下金牌，為台灣地酒再生寫下歷史性的一頁。

該大賽被譽為「烈酒界奧斯卡」，今年在墨西哥特吉拉市舉辦，共有70個國家、2598款烈酒同場競技。

陳千浩攜手農糧署所輔導的樹生酒莊2015年啟動「福爾摩沙地酒再生計畫」，攜手農民產銷班建立全台首座重力流（Gravity Flow）釀酒場，誓言讓消失的台灣地酒文化遺產重生。

他指出，日治時代為增加財政收入，推行菸酒專賣，將2000多家私人酒場整併成12家總督府專賣局酒場。1949年政權更迭後，中式紹興酒與高粱酒取代當時以番薯、小麥與甘蔗為原料的清酒燒酎文化，台灣農產地酒遂成為被封存的文化遺產。

「為什麼要遠赴日本九州或沖繩，才能喝到黑砂糖燒酎？」陳千浩不解的說，台灣生產的黑砂糖品質優異，卻因產業發展受限。他發想要以釀酒技術為台灣蔗農尋找出路，這次奪金，讓世界看見這片土地獨特的風味價值。

「淬」承襲日本九州與沖繩的燒酎工藝，以米麴與酒米之王「吉野一號」糖化發酵，搭配台灣國產黑砂糖的蜜香與焦糖韻味，長時低溫發酵凝聚細膩果香；再以法國干邑蒸餾器緩蒸淬煉，獲得甘潤細緻的原酒，並注入榮獲金牌的埔桃酒 Vino Formosa 橡木桶中長期熟成，加上外埔水高地514呎深礫石冷泉，為酒體注入清冽礦物質基調，使香氣與層次更為立體。

他強調，唯有重新把「農」與「酒」連結起來，台灣土地上的味道才能再次被聽見。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

陳千浩奪金，向 世界葡萄酒與烈酒協會OIV主席 Alejandro Hernandez Munoz（右一）及捷克裁判長（左一）致意。（高餐大提供）

