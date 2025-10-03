因應中秋連假車潮湧屏縣 警公布疏導措施

中秋連假屏縣警局將在台一線水底寮等路段啟動調撥車道措施。（圖由屏東縣警察局提供）

中秋節連假明（4）日將展開，屏東縣預期湧現大量返鄉及旅遊車潮，屏東縣政府警察局將延續教師節連假成功經驗，提前部署各項交通管制與疏導措施，確保民眾返鄉團圓與旅遊行程平安順暢。

屏縣警局交通隊表示，根據歷年交通流量研判，南下車潮將於明（4）日上午8時至12時達到高峰，返程北上車潮則集中在6日中午12時至下午3時。針對省道主要路段，警察局將於明日上午起在台1線水底寮至內獅路段啟動「南下調撥車道」，並於6日中午起在楓港至枋山路段實施「北上調撥車道」，配合永翔路口分流措施，有效紓解車流瓶頸。同時，台1線「智慧號誌交控系統」將依即時車流調整長綠號誌，以提升整體通行效率。

除了主要幹道，警察局也針對熱門景點加強規劃。恆春分局將於明（4）日及後（5）日晚間6時至10時，在墾丁大街實施人車分流徒步區，車輛需改道大灣路行駛，以確保人行安全。華僑市場、萬巒豬腳街、勝利星村、南灣及霧台等景點，將加強取締違規停車，警方呼籲遊客務必將車輛停放於合法停車場。

屏縣警察局長甘炎民指出，剛結束的教師節連假，台1線加上台17線南北向單日總車流量最高達9萬輛次，但在警察局即時調撥車道與彈性管制下，整體交通秩序良好，展現「情境管理」及「有感疏導」的成效。中秋連假警方將持續秉持「屏安護民」理念，各分局均已成立交通快速疏導部隊，隨時因應突發事故並加強違規取締，讓民眾安心返鄉、出遊。

因應中秋連假車潮，屏縣警方將在重點路口實施分流措施，紓解車流瓶頸。（圖由屏縣警局提供）

