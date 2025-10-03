中秋國慶2連假返鄉出遊 新北、國道交通管制一次看

中秋及國慶連假國道交通疏導措施。（新北交通局提供）

今年中秋連假與國慶連假僅間隔3日，高速公路局於連假首日10月4日及10日凌晨零點至中午12點、連假第二天10月5日及11日上午5點至中午12點，實施國道5號石碇及坪林南向「入口匝道封閉」，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口。

高公局表示，連假第二日及收假日10月5日、6日及10月11日、12日下午1點至6點，實施國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向「入口匝道高乘載管制」，假期結束自宜花東北返之車輛，建議改道行駛台9線（北宜公路）、106乙線及台2線（北部濱海公路）或避開管制時段提前北返。

新北市警方說，「2025萬里蟹─海派新北」活動自9月27日起至12月7日每週休、例假日於龜吼及野柳漁港舉行，將吸引眾多饕客前往採買，港區道路均採單行道通行管制，請配合現場交管人員指揮並減速慢行；龜吼漁港及周邊停車場近滿場時，將於台2線與石角路口、港東路及玉田路口實施總量管制，禁止車輛進入野柳漁港及龜吼漁港，請民眾改道至玉田路停放後步行進入。

連假期間，新北警將透過加強路況查報、重要路口路段加強交通疏導及道路障礙快速排除3大做法，達到維持道路交通順暢目的，提供用路人安全及安心的交通環境。

新北市警方籲請用路人避開管制時段，並收聽警察廣播電台獲得最新路況及交通管制相關資訊，以避開塞車路段。若有發現交通狀況，請保持耐心並隨時向警廣（0800-000123）回報路況，亦可撥打110與警察局勤務指揮中心聯絡，報案時請注意行車安全。

「2025萬里蟹─海派新北」活動自9月27日起至12月7日每週休、例假日於龜吼及野柳漁港舉行，實施交通管制。（新北市交通局提供）

「2025萬里蟹─海派新北」活動自9月27日起至12月7日每週休、例假日於龜吼及野柳漁港舉行。（新北市交通局提供）

