為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中秋國慶2連假返鄉出遊 新北、國道交通管制一次看

    2025/10/03 15:38 記者翁聿煌／新北報導
    中秋及國慶連假國道交通疏導措施。（新北交通局提供）

    中秋及國慶連假國道交通疏導措施。（新北交通局提供）

    今年中秋連假與國慶連假僅間隔3日，高速公路局於連假首日10月4日及10日凌晨零點至中午12點、連假第二天10月5日及11日上午5點至中午12點，實施國道5號石碇及坪林南向「入口匝道封閉」，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口。

    高公局表示，連假第二日及收假日10月5日、6日及10月11日、12日下午1點至6點，實施國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向「入口匝道高乘載管制」，假期結束自宜花東北返之車輛，建議改道行駛台9線（北宜公路）、106乙線及台2線（北部濱海公路）或避開管制時段提前北返。

    新北市警方說，「2025萬里蟹─海派新北」活動自9月27日起至12月7日每週休、例假日於龜吼及野柳漁港舉行，將吸引眾多饕客前往採買，港區道路均採單行道通行管制，請配合現場交管人員指揮並減速慢行；龜吼漁港及周邊停車場近滿場時，將於台2線與石角路口、港東路及玉田路口實施總量管制，禁止車輛進入野柳漁港及龜吼漁港，請民眾改道至玉田路停放後步行進入。

    連假期間，新北警將透過加強路況查報、重要路口路段加強交通疏導及道路障礙快速排除3大做法，達到維持道路交通順暢目的，提供用路人安全及安心的交通環境。

    新北市警方籲請用路人避開管制時段，並收聽警察廣播電台獲得最新路況及交通管制相關資訊，以避開塞車路段。若有發現交通狀況，請保持耐心並隨時向警廣（0800-000123）回報路況，亦可撥打110與警察局勤務指揮中心聯絡，報案時請注意行車安全。

    「2025萬里蟹─海派新北」活動自9月27日起至12月7日每週休、例假日於龜吼及野柳漁港舉行，實施交通管制。（新北市交通局提供）

    「2025萬里蟹─海派新北」活動自9月27日起至12月7日每週休、例假日於龜吼及野柳漁港舉行，實施交通管制。（新北市交通局提供）

    「2025萬里蟹─海派新北」活動自9月27日起至12月7日每週休、例假日於龜吼及野柳漁港舉行。（新北市交通局提供）

    「2025萬里蟹─海派新北」活動自9月27日起至12月7日每週休、例假日於龜吼及野柳漁港舉行。（新北市交通局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播