    首頁 > 生活

    中秋、國慶連假接著來 台南不塞車攻略看這裡

    2025/10/03 15:39 記者洪瑞琴／台南報導
    安平區安平漁人碼頭「卡比胖拉」萌翻天，中秋連假將再湧入一波人潮。（記者洪瑞琴攝）

    安平區安平漁人碼頭「卡比胖拉」萌翻天，中秋連假將再湧入一波人潮。（記者洪瑞琴攝）

    中秋節（10月4日至6日）及國慶日連假（10月10日至12日）自本週六開始，南市有節慶活動部分路段交通管制，民眾返鄉出遊前先做好行程規劃，避開可能擁擠路段，節省旅行時間。

    中秋節連假在南區水交社園區有「無障礙生活節」（10月4日），將封閉興中街63巷及水交社一街；西港區「2025第四屆攜西港文化祭」（10月4、5日），慶安路（中山路至新興街）路段將進行車輛管制，安平區安平漁人碼頭（「大魚的祝福」周邊）「2025卡比胖拉出沒注意！台南萌翻天」展出活動將持續至10月19日。民眾預先改道台17線、或健康路、西門路，行經中西區南門路、西港區台19線、安平區周邊路段。

    國慶連假期間，南區水交社園區有「2025水交社晴空藝術節」（10月10至12日），將封閉興中街63巷及水交社一街；安平區市府西側廣場「台南區慈濟共善傳愛募心募愛園遊會」，南島路、建平路及府前路部分車道進行交通管制。民眾行經中西區南門路、府前路路段減速慢行，預先改道健康路、西門路或永華路，避免行經可能的交通壅塞路段。

    交通局局長王銘德表示，連假期間交通局隨時待命，除人員線上輪值外，針對其他重要路段，也將於大台南智慧交通中心全程監看交通狀況，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，因應各道路車流即時調整號誌控制策略。

    交通局強調，參加活動民眾多使用大眾運輸系統，搭配轉乘YouBike，減少車位尋找的不便，而自行開車、騎車前來的民眾，尋找鄰近合法停車空間，活動期間周邊道路也將強力執行違規停車取締，以確保交通安全與順暢。

    2025中秋交通道路疏導資訊。（圖由南市交通局提供）

    2025中秋交通道路疏導資訊。（圖由南市交通局提供）

    中秋交通疏運資訊。（圖由南市交通局提供）

    中秋交通疏運資訊。（圖由南市交通局提供）

