用16.8噸回收物打造 親愛愛樂「Lil 便利商店」開張

親愛愛樂獲台積電三廠的支持裝修工程，「Lil 便利商店」今天在悠揚弦樂中暖心開幕。（記者廖雪茹攝）

親愛愛樂獲台積電三廠的支持，在新竹縣竹東火車站旁的「音樂巷」，用16.8噸回收物，包括台鐵廢棄枕木及超過800個紅酒木箱，裝置成獨特的「Lil 便利商店」，今天在悠揚弦樂中暖心開幕，廠長林生元代表捐贈三廠募集近百萬元，更擔任1日店長，招呼大家走進商店購物。

親愛愛樂表示，這間商店的規模不大，店名「Lil」取自little的縮寫，就像小時候，母親在黃昏巷口輕聲喊著「小不點」、「小熊」，那份溫柔與安心，正是這家小店想傳達的生活溫度。

商店裝修工程獲得台積電三廠全力支持，運用16.8噸回收物建構永續空間，包括台鐵廢棄枕木及超過800個紅酒木箱，組合成貨櫃空間；木箱化身層層疊疊的貨架，盛放著貼近日常的小物，園藝造景打造出小小的林間景色。商店配合搭火車的旅客，從清晨5點開門營業到深夜11點半。

台積電三廠廠長林生元今天一早率部門經理和志工團協助整理環境，並將該廠員工小額募集的95萬餘元，捐給親愛愛樂，希望這筆募款與支持能夠拋磚引玉，幫助便利商店及園區的實習空間營運，成為讓孩子學習獨立、實現夢想的平台。

親愛愛樂是一個自2008年起，以提琴為主的音樂品格教育陪伴原住民孩子成長的團體。2024年10月正式進駐竹東火車站旁的文創園區，打造「音樂巷」。親愛愛樂表示，雖然改造工程浩大且經費有限，但在眾多支持者與企業的協助下各個生活與營運空間逐步完成。園區裡的餐廳、便利商店、藝廊等實習空間，都是孩子們與社會接軌、學習自立的重要場域。

親愛愛樂竹東音樂巷的便利商店、藝廊等實習空間，都是孩子們與社會接軌、學習自立的重要場域。（記者廖雪茹攝）

「Lil 便利商店」運用16.8噸回收物，包括台鐵廢棄枕木及超過800個紅酒木箱，裝置而成。（記者廖雪茹攝）

台積電三廠廠長林生元（右2）擔任一日店長，招呼大家走進商店購物。（記者廖雪茹攝）

